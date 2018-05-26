與樂視分手？張藝謀找到新工作:獲1.5億股+1億創作金

5月24日，歡喜傳媒宣布與張藝謀導演簽約，合作內容包括歡喜傳媒將在未來六年內，擁有對張藝謀執導的三部網絡系列影視劇的獨家投資權，張藝謀也成為繼寧浩、徐崢、陳可辛等導演後，歡喜傳媒的第七位明星股東。

但隨著歡喜傳媒財報連續三年虧損，與王家衛導演的網劇也沒有了下文，這次張藝謀能給歡喜傳媒帶來驚喜嗎？

「一代國師」張藝謀的商業之路

根據歡喜傳媒發布的公告顯示，雙方合作內容包括，

歡喜傳媒將在未來六年內，擁有對張藝謀執導的三部網絡系列影視劇的獨家投資權，並可將其中一部替換為電影項目。在初始合作六年期過後，雙方合作可進一步延長四年。

根據協議，歡喜傳媒將向其發行1.5億股股份，以及向張藝謀導演及團隊支付1億元作為運營費用等作為回饋。此後張藝謀導演將成為歡喜傳媒的股東，並將成為歡喜傳媒集團藝術指導委員會成員，就創意制作及影視項目向集團提供咨詢及意見。

1987年一部鄉土味十足的《紅高粱》，讓全國人民認識了一個來自陜西西安的導演張藝謀，也讓中國國產電影走向世界，讓西方人對中國電影第一次刮目相看。之後張藝謀又執導了《秋菊打官司》、《活著》、《一個都不能少》、《我的父親母親》等一系列反映社會現實的影片，奠定了其中國第五代導演領軍人物的地位。

2018年，張藝謀憑借眾多國際獲獎電影位列2018年多個華語電影導演排行榜榜首。

除了電影方面的成就，這位「一代國師」 ，如今在商業化的路上也越奔越遠。

2016年5月，樂視網曾公告稱，擬作價98億元購入樂視影業100%股權。據樂視網收購預案顯示，張藝謀持有樂視網340萬股，持股比例為0.17%，按當時的盤價計算，張藝謀的持股賬面價值達2億元。

歡喜傳媒公告顯示，唯臻(或其指定公司)(一間擁有對張藝謀先生若幹部網絡系列影視劇制作之獨家投資權之公司)佔股歡喜傳媒5.14%，這顯然比樂視更有誠意。

但公開消息並沒有透露張藝謀與樂視影業(現樂創文娛)的合約是否結束。記者在公告發現，樂視影業對張藝謀自2013年5月17日起至樂視影業成功上市(IPO或被上市公司收購)之日，5年內擔任導演的所有影片擁有獨家優先投資權和獨家發行權。不過，據騰訊《一線》，近日有知情人透露，張藝謀與樂視的合約已經接近尾聲。

除了執導電影外，導演大型實景演出也是張藝謀擅長的一個方向，由其執導的《印象·劉三姐》《印象麗江》《印象西湖》等大型演出廣受歡迎，「印象系列」背後的制作方是「觀印象藝術發展有限公司」。公司官網顯示，該公司為「三湘印象」(000863-HK)全資子公司，前身是由張藝謀、王潮歌、樊躍等資深導演發起的北京印象創新藝術發展有限公司。2016年5月，三湘印象成功收購觀印象100%股權，目前張藝謀以及IDG資本、雲鋒基金等直接或間接持有三湘印象股權。

此外，據天眼查消息，張藝謀參與入股的公司高達10余家，其中擔任法人的公司為5家，擔任股東的為10家公司，擔任高管的為4家公司，作為合作夥伴的有5家公司。

三年虧損14億港元，

與導演合作的網劇何時面世？

此次合作達成後，張藝謀將成為歡喜傳媒的第七位股東導演。此前，歡喜傳媒已擁有：徐崢、寧浩、王家衛、陳可辛、張一白及顧長衛六位股東導演，並和賈樟柯、文雋、王小帥、劉心剛、李楊及陳大明等多位知名導演和制片人簽約。

歡喜傳媒集團行政總裁項紹琨先生表示：「張藝謀導演進軍網絡劇集的拍攝對中國及全球觀眾來說無疑是個激動人心的好消息。與張藝謀導演的合作順應了歡喜傳媒一直以來的發展理念，即加速發展商業及藝術價值兼具的優質影視內容以及線上視頻平台「歡喜首映」的拓展。」

但高頻引入一系列的明星股東，也給歡喜傳媒的業績帶來了問號。

2015年5月，寧浩、徐錚入股21控股，之後改名為歡喜傳媒，並不斷引入王家衛、陳可辛、張一白等名導，增加公司實力，但公司的業績卻並未因此得到改善，目前反而呈虧損狀態。

歡喜傳媒的年報顯示：

2015年至2017年，年虧損額分別為9280萬港元、12.54億港元、9516萬港元，累計虧損約14.43億港元。這都因為綁定導演股東的大額支出所致。



▲歡喜傳媒2017年度年報

在引入寧浩、徐錚時，歡喜傳媒的股價曾一度拉升至6.8港元，而明星效應過後，其股價則不盡如人意。從2016年至今，大部分時間股價都在2港元左右徘徊，截至5月24日收盤，其股價為2.02港元。

在引入導演的策略上，歡喜傳媒大多是以配股的方式引進。相關公告顯示，

歡喜傳媒此前分別向王家衛、陳可辛、顧長衛及張一白配發1億股、1.445億股、7500萬股及1.4億股新股，分別占公司擴大後已發行股份的3.92%、5.66%、2.71%及5.06%。

根據合作協議，未來6年內，歡喜傳媒將獲得陳可辛導演及制作二至四部電影的獨家投資權，其余作品有優先投資權力，並享有最多60%的收益。而顧長衛和張一白也是如此，在配股的同時，歡喜傳媒還獲得兩位導演部分電影及網絡影視劇為期六年的獨家或優先投資權。

早在2016年，歡喜傳媒與王家衛的公司Master China Films達成協議，

集團將有權獨家投資總共兩季網絡系列影視劇(共18集)。對於每部王家衛作品，未來10年內，歡喜傳媒擁有全球獨家新媒體互聯網發行權。

責任編輯：陳靖

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)