〈存股投資術〉掌握公司體質好+合理殖利率 挑股有3大技巧

股東會旺季到來，想要當一位成功的存股族，挑選優質的個股相對重要，法人建議，存股族可以掌握獲利穩定且穩定配息、公司體質好以及合理殖利率等技巧來挑選標的，才有機會降低風險，並透過複利的效果，讓資產穩健成長。

台股目前維持史上最長萬點行情，在買股成本提高下，選股上需要更為謹慎，而如何挑選適合存股的標的，若是長期存股族，建議可掌握三個技巧，包括第一選擇獲利穩定且穩定配息的公司。

其中，可留意不論景氣好壞，都能維持一定獲利水準的電信、民生消費、醫藥等族群，另外，高股息且股價穩定的金控股，近年來也深受存股族喜愛。值得關注的是，存股的重點在於每年有穩定的現金股息，若不能年年配息或配息金額落差起伏很大的個股，都不算是好的存股標的。

第二公司體質好，能持續幫股東賺錢的公司。對於存股族來說，公司體質是否維持良好非常重要。體質優良的公司，長期競爭力較不受短期市場動盪影響，若體質狀況不好，則有隨時退出市場的風險，而判斷公司體質可從財務狀況中檢視，建議可從是否靠副業賺錢、是否有年年獲利以及是否有業外虧損等面向評估。

第三合理的殖利率，殖利率是存股族重要的考量之一，法人建議，可以挑選近 5 年殖利率逾 5% 的標的。

至於資金操作部分，存股族可透過分批進場或定期定額方式操作，若手上有足夠資金，可趁市場修正分批買進，來降低投資成本；另也可透過定期定額方式，來降低平均成本。