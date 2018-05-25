憂被機器取代 年薪8萬美元聘無司機：恐再刺激通膨上漲

近期美國通膨率出現顯著走高，而進一步分拆通膨率細項觀察，市場經濟學家發現，美國運輸費用的上漲，也是除了房租上揚以外，通膨上揚的另一重要動能。

而探索美國運費上漲的因素，《華盛頓郵報》報導指出，就是因為卡車司機的短缺，才造成運費走高，估計可能給通膨再造成上漲壓力。

根據行業組織的研究，貨運公司至 2024 年可能會面臨超過 175,000 名卡車司機的短缺。其中提道的問題在於，因為擔心像優步 Uber 和谷歌 (GOOGL-US) 的科技巨頭，可能在未來通過自動駕駛等技術取代「司機」一職，並且現今很少有年輕人願意將自己的職業生涯建立在開長途卡車上。

多年來，美國一直在努力解決司機短缺的問題。但在 2018 年，由於強勁的經濟導致美國幾乎所有行業的商品需求飆升，司機短缺已經到達不可負擔的水位。

此外，聯邦政府在 12 月推出了一項新規定，限駕駛員必須依法每 11 小時工作後休息，更是減少了卡車司機的可運行公里數。

美國缺乏卡車司機 / 圖：Zerohedge

針對這些情況，美國明尼蘇達州布倫尼 Brenny 運輸公司執行長 Joyce Brenny 提道今年已將內部加薪 15%，在此措施下仍然無法解決缺工的情況可能還會再加薪 10%。目前美國卡車司機年薪中位數為 8 萬美元，遠高於國家水平。

卡車運營高層表示，他們的行業正在經歷一場完美風暴。美國經濟回升正在創造對卡車服務的強烈需求，但行業內失業率較低使企業無法獲得駕駛員。

年輕的美國人除了擔心自動駕駛取代未來的飯碗，也不大偏愛這種久歸的工作性質。

Waymo 是谷歌 Alphabet 公司旗下的無人駕駛汽車公司，該公司剛剛在美國亞特蘭大 Atlant 地區推出了自動駕駛卡車計劃，但卡車行業資深人士認為取代人工司機還需要很長一段時間。

美國貨運協會首席經濟學家 Bob Costello 發現，去年年底美國的卡車司機短缺 5.1 萬人，較 2016 年短缺的 3.6 萬人提升許多。他說，「毫無疑問，今年 (數字) 會更高」。

同時，卡車薪資上漲和能源價格的攀升使每英里的卡車運輸價格達到金融危機以來的最高水平。

每英里車資費用攀升 / 圖：Zerohedge

這種價格成長正在蠶食著從食品生鮮到產品製造商的利潤空間。最終，企業將別無選擇，只能以消費者物價通膨的形式將這些費用轉嫁給客戶。

Broughton Capital 的 Donald Broughton 表示，物流和運輸在美國經濟佔價格的 10%。「如果運輸成本增加 10%，那麼整體經濟的通膨就會增加 1%」。