傳美國司法部要查「價格操縱」 比特幣嚇跌逾6%觸及六週低點

根據 Investing.com 報導，據傳美國司法部有意針對加密貨幣交易，是否存在價格操縱一事，展開調查；消息一出，比特幣應聲下挫，今 (24) 日一度觸及 6 週低點。

美東時間週四上午 7 點 59 分，Bitfinex 交易所資料顯示，比特幣價格下跌 6.74%，來到 7377.80 美元，為近 6 週新低。

報導稱，美國司法部與商品期貨交易委員會 (CFTC) 合作，打算針對詐欺、假訂單等意圖操縱加密貨幣交易價格的情形，進行調查。

另一方面，印度也傳出有意對加密貨幣交易，課徵 18%「商品服務稅」(Goods and Services Tax) 的消息。

印度當局將買賣加密貨幣界定為商品供給，從事供應、轉帳、儲存、會計等有助活絡加密貨幣交易者，則被視為服務提供商。

據悉，從交易所到「礦工」，都被歸為「應繳納商品服務稅者」，若該稅制確定開徵，可追溯至 2017 年 7 月 1 日之後進行的所有交易。

上述消息使比特幣等加密貨幣，價格大跌；本週一，加密貨幣總市值約 3900 億美元，週四已減至 3240 億美元。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週四 (24 日) 晚間 8 點 49 分，比特幣下跌 1.81%，至 7366.58 美元；以太幣下跌 4.10%，至 560.78 美元；萊特幣下跌 2.15%，至 116.83 美元；瑞波幣上漲 0.29%，至 0.60 美元。