〈川金會取消〉無核化各自解讀 這場會面一開始就註定破局

美國總統川普週四致函金正恩，並宣布取消原訂下個月在新加坡舉行的「川金會」。據英國《衛報》報導，幾乎任何與北韓有談判經驗的人，都能預測到這場破局，而專家認為，華盛頓與平壤在「無核化」議題上，其實並無交集。

川金會是個倉促決定

《衛報》指出，這個由川普所做的決定，原本就非常倉促，未見審慎的討論。

事件源於 3 月 8 日，南韓國家安全顧問鄭義榮 (Chung Eui-yong) 訪問華盛頓，並提到北韓領導人金正恩邀請川普總統會面，討論「無核化」議題。川普幾乎未假思索，認為這是對北韓施壓的最佳良機，很快發表聲明接受安排。

顯而易見的是，川普並沒有掌握北韓對「無核化」的認定。對平壤來說，核武是個重要的利器，讓他們能以平等的地位，和美國進行長期的談判。

但是對美國來說，無核化代表北韓單方面放棄核武。外界能感受到川普喜形於色，可能來自南韓總統文在寅的恭維，讓川普認定這是贏得諾貝爾和平獎的重大契機。

據報導，在 3-5 月期間，川普很少在處理談判可能如何展開的細節，而是著重於新聞分階段發布的處理上。

利比亞模式激怒北韓

美國官員也開始對外提出，他們要如何檢查及處理北韓核武問題。白宮新任國家安全顧問 John Bolton 更拋出了「利比亞模式」。對平壤而言，這正提醒他們，格達費在棄核 8 年後，遭到推翻最終身亡。自此，平壤的回應就愈見強硬。

前利比亞強人格達費 (圖: AFP)

吉林大學公共外交學院副教授孫興杰認為，雙方在無核化議題上，本身就沒有共識，這種情況下見面原本就有很大的風險。

孫興杰指出，最近的事件讓雙方的外交官更是劍拔弩張，整體氣氛更不適合會談。因此川普在會在信中對金正恩說：「很遺憾，基於在你最近聲明中展示的極度憤怒與公開敵意，我感覺目前舉行這一籌劃已久的會談並不合適。」

雙方仍留談判餘地

雙方暫時未把局面說僵。川普表示，仍希望於未來某一天和金正恩會面，同時也感謝先前他們釋放了美國人質。《朝中社》則是回應，北韓願意隨時與美國展開會談，北韓領導人金正恩仍全力以赴，準備與川普會面。

此外，川普在前兩天則是將美朝之間局勢轉壞，暗示中國在其中製造了不確定性。

孫興杰認為，在川金會破局後，氣氛緊張是必然的。未來朝鮮半島的局勢，很大程度決定於美國怎麼做。不過另一方面，中國其實是扮演了美朝峰會的一個隱性擔保者的角色，所以朝鮮半島能否推進和平進程，還需要靠中國的幫助。

金正恩與南韓總統文在寅先前於 4 月 27 日 ，在板門店會晤後簽署《板門店宣言》。《宣言》中指出，雙方共同致力於通過完全棄核，實現半島無核化的共同目標，爭取在今年內宣布結束戰爭狀態。川金會破局之後，美中朝韓的互動，預計仍是未來走向的關鍵。