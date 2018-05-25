〈梅克爾訪中〉梅克爾參訪深圳談中德合作 專家：創新產業料為重點

正於中國訪問的德國總理梅克爾，週四在北京與中國領導人會面後，週五上午專機飛往深圳。報導指出，梅克爾主要將參觀在深圳的德國企業及深圳本地新創企業。

據香港《文匯報》報導，梅克爾已是第 11 次訪問中國，過去十次，她幾乎每次都會去一個城市參訪，這次就選擇了深圳。深圳可稱是中國改革開放的窗口，吸引不少德國企業落戶。

據《中新網》報導，復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純表示，梅克爾每次到訪的地方都與兩國合作的重點相關，深圳是中國的科技研發中心，當前中德的創新合作是重點，所以選擇了深圳。

根據中國外交部今年 3 月公布數據，德國是歐盟對華直接投資最多的國家，也是歐洲對華技術轉讓最多的國家。截至 2017 年底，中國從德國引進技術 23714 項，合約金額達 789.4 億美元。

中國國家發展改革委副主任林念修指出，中國提出「中國製造 2025」和「互聯網 +」，德國提出了「工業 4.0」，兩國在積極推進結構調整和轉型升級上都面臨著新的挑戰和要求，有著巨大的合作空間。

中國工程院原副院長鄔賀銓認為，目前電子資訊領域的國際合作，標準是很重要的一個方面。他認為，中德完全可以在「互聯網 +」和「工業 4.0」的框架下致力於共同標準的建立，以深化合作。