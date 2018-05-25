新浪傳年底來港上市 成第二家非同權公司

港交所推出「同股不同權」制度，吸引新經濟股來港上市的策略初見成效。據外電報導，大陸網絡媒體公司新浪 (SINA-US) 計劃在今年第 4 季以非同權方式來港作第二上市，若上市計畫落實，將是新例之下首檔第二上市股份。新浪網則未就有關消息回應。

香港《文匯報》報導，路透旗下 IFR 引述消息人士透露，在美國 NASDAQ 掛牌的新浪計畫來港第二上市，並正與財務顧問研究上市方案，但集資額等詳情則尚未落實。

按照港交所的新例，在 2017 年 12 月 15 日之前已在英、美主要交易所掛牌的公司，可以在保留其非同權架構的前提下，來港作第二上市，而這些公司無需遵守一些為主要上市非同權公司而設的限制。至於以去年 12 月 15 日為限，是因為當時公布了非同權的諮詢文件，避免有些公司採取監管套戥，即是先到英美上市再回流香港。

目前新浪的市值為 64.5 億美元，相當於約港幣 500 億元，雖然遠不及騰訊 (0700-HK)、百度(BIDU-US)、阿里巴巴(BABA-US) 等重磅新經濟公司，但「論資排輩」卻全不遜色，因為新浪早在 2000 年已遠赴 NASDAQ 掛牌，可說是大陸新經濟公司的先驅。

至於規模大得多的百度、阿里巴巴，盛傳會以發行中國預託證券 (CDR) 的方式回歸 A 股市場，其中百度有可能是首間 CDR 公司，最快在 6 月落實 CDR 計畫。

不過，新浪近期的股價表現未盡理想，過去 3 個月股價回落了超過 1/4，遠遠跑輸 NASDAQ 表現，主要是市場擔心大陸網上廣告市場出現放緩跡象。《星島日報》引述光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，大陸網絡市場競爭激烈，看不到新浪有甚麼特別賣點。

新浪 5 月 24 日收報 90.62 美元，或 + 0.44%。

新浪股價

其他新股方面，香港金融科技 (FinTech) 網貸平台營運商 WeLab 擬委託至少 3 間投行處理上市事宜，以「同股不同權」形式在港上市，最快今年下半年掛牌，有望成為首間以「同股不同權」形式上市的香港企業。

市場消息指出，WeLab 已委任包括摩根士丹利在內至少 3 間投行，協助其在港上市，集資規模尚未有定案。

2013 年成立的 WeLab 來頭不小，旗下機構投資者包括 TOM 集團 (2383-HK)、南豐、馬來西亞主權基金 Khazanah Nasional Berhad、世銀旗下 IFC、阿里巴巴創業者基金、紅杉資本、建銀國際及 ING 銀行等。

WeLab 旗下的 WeLend(我來貸) 平台，主要營運網上金融借貸，亦為公司帶動大陸和香港市場的小額借貸業務。根據 WeLab 去年公佈，公司自 2013 年營運以來，已處理借貸金額高達 280 億美元 (約港幣 2184 億元)，用戶 2500 萬人。