一系列消費升級新舉措正醞釀 經濟“穩定器”有望發力

據上證報5月24日報道，一系列擴大消費升級的新政策正在醞釀，其中包括擴大中高端商品進口、擴大信息消費、汽車消費等。

日前，從商務部獲悉，商務部今年將在打造便民生活服務圈、擴大中高端商品進口、促進綠色循環消費、做好供應鏈創新與應用的試點、改造提升高品位步行街等方面，適時研究出台相關的工作舉措。

今年商務部全面啓動“消費升級行動計劃”，4月底召開了貫徹落實“消費升級行動計劃”工作會議，安排部署2018年消費升級行動計劃重點工作。此次會議不久後，商務部出台了《關於加快城鄉便民消費服務中心建設的指導意見》，這是消費升級計劃的重要内容。商務部新聞發言人高峰錶示，除了加強城鄉便民消費服務中心建設以外，下一步還會研究出台一系列相關舉措，更好地推動消費升級。

此外，圍繞信息消費升級，工信部近期密集調研地方及企業。就在上周，一個擴大消費的重磅文件出台，工信部、國資委出台了《關於深入推進網絡提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》。

業内人士認為，未來還將會有諸多擴大信息消費、汽車消費的政策出台。

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