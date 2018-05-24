傳俄鋁(00486-HK)於上周恢復向部分客戶出貨

路透引述金屬業界消人士報道，受到美國制裁的全球第二大鋁業巨頭俄羅斯鋁業(00486-HK)已向有合同的客戶恢復出貨，但拒絕透露具體數字。

美國在4月初公布將俄鋁等俄羅斯企業列入制裁名單後，俄鋁部分客戶要求俄鋁暫停出貨，避免觸犯法律。美國財政部之後表示，將制裁緩衝期延長至10月23日，並表明若俄鋁大股東歐柏嘉放棄控制權，將考慮撤銷制裁。

俄鋁在5月21日公布，其控股母公司En+集團5月18日宣佈，支持其獨立主席就撤銷美方制裁所提出的計劃。方法為中止En+原總裁歐柏嘉(Oleg Deripaska)對En+的控制權。該計劃將力爭把歐柏嘉在En+的持股權減少至低於50%，並通過委任大多數獨立董事來終止其對En+董事會的影響力。

En+還宣佈，其董事會主席已正式接受了歐柏嘉辭任En+董事的申請，該申請即時生效。歐柏嘉還承諾不會在股東大會上尋求連任董事。大股東歐柏嘉的妥協讓步，已從形式上達成了美方提出的解除制裁所需條件。

在業內人士看來，上述計劃得以通過，其實是歐柏嘉在美方制裁壓力下的妥協策略。歐柏嘉不僅是俄羅斯能源和金屬巨頭En+集團的創始人和實控人，也是俄鋁的前任總裁，En+集團持有俄鋁48%的股份。

一旦美國減輕或豁免對俄鋁制裁，則其原有的債務(79億美元淨負債)及融資困境將得到大幅緩解；其位於LME的鋁庫存將能正常交易交割。而全球階段性鋁供應短缺的市場恐慌將逐漸回歸理性。對國內鋁行業而言，短期內也不會因為俄鋁產品大幅轉入中國市場而加劇國內電解鋁的過剩壓力。

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