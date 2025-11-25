鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-25 20:50

據《OilPrice.com》報導，俄羅斯正積極尋求增加對中國的原油出口，目標是將現有的協議延長至 2033 年。俄羅斯副總理 Alexander Novak 在北京的一場俄中論壇上表示，一項經由哈薩克輸出的俄羅斯原油協議，可望延長十年。

俄羅斯已占中國原油進口逾兩成 尋求延長供應至2033年 (圖:shutterstock)

目前，俄羅斯每天經由海運出口約 140 萬桶原油，另有 90 萬桶經由哈薩克的管道運送。

Novak 強調，俄羅斯的原油供應量已佔中國石油進口總量的 20% 以上。自西方國家因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁以來，中國已成為俄羅斯原油的 最大買家。

俄羅斯先前曾建議，每年可透過阿塔蘇 - 阿拉山口管道將石油流量增加 250 萬桶。儘管有擴大管道運輸的討論，但數據顯示，2024 年沿著卡山 (Kazan) 路線的流量與前一年持平，似乎海上運輸更容易實現出口增長。除了石油，Novak 也提及，兩國在煤炭方面的貿易也有擴大的潛力。