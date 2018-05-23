三大法人賣超45億元 外資殺低意願低 台積電、鴻海同獲買超  

台股今 (23) 日遇到國際股市大跌，電子三雄陷入震盪，指數終場下跌 52.55 點，以 10886.18 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 21.94 億元，外資自營商買超 0.41 億元，投信賣超 2.18 億元，自營商自行賣超 2.9 億元，自營商避險賣超 18.03 億元，合計賣超 45.06 億元。不過外資在電子三雄仍是買超台積電及鴻海，僅賣超大立光，透露出殺低意願不高。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資加碼多單 1402 口，淨部位多單回升到 39400 口；投信加碼空單 430 口，淨部位空單來到 24380 口；自營商加碼空單 2279 口，淨部位空單來到 2794 口，合計三大法人減碼多單 1307 口，淨部位多單為 12226 口。

外資今天買盤轉向具有業績題材個股，包括因為油價上漲可望受惠的台達化、蘋果訂單加持的嘉聯益，都擠入外資買超前 10 名，另外台泥、華新、大毅、微星等，外資買超也都超過 3000 張。

電子權值股部分，外資買盤則是持續回流台積電，已連獲外資連 3 買，鴻海也重新獲得買超，大立光更是慘遭連 6 賣。

至於金融股部分，外資出現轉為賣超的跡象，僅富邦金、玉山金、中信金獲外資買超，其中新光金、元大金賣超張數都超過 1 萬張，兆豐金、第一金、華南金、國泰金、開發金、台新金、永豐金也遭到外資賣超。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名台達化，買超張數 12423 張，第 2 名瀚宇博，買超張數 10435 張，第 3 名聯電，買超 7656 張，第 4 名華新，買超 7363 張，第 5 名嘉聯益，買超 6678 張。

外資集中市場賣超第 1 名為新光金，賣超張數 17552 張，第 2 名中石化，賣超 16358 張，第 3 名元大金，賣超 14158 張，第 4 名友達，賣超 12474 張，第 5 名華邦電，賣超 11815 張。

法人表示，外資今天持續賣超，值得注意的是，電子權值股包括友達、廣達、緯創、和碩等都是外資賣超標的，但是具有轉機的個股則是獲得外資加碼，顯示外資操作策略還是維持換股操作，在國際股市不穩之際，出脫權值股的動作並不讓人意外，所幸電子三雄中僅大立光遭外資賣超，只要台積電及鴻海仍可獲得外資回補，預料指數仍將呈現盤整格局。