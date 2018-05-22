三大法人賣超18億元 外資電子三雄多空分歧 僅台積電獲買超  

台股今 (22) 日衝關萬一，終場下跌 27.47 點，以 10938.73 點作收，11000 點得而復失。三大法人部分，外資及陸資賣超 11.15 億元，外資自營商買超 1.3 億元，投信買超 4.41 億元，自營商自行買超 5.23 億元，自營商避險賣超 16.95 億元，合計三大法人賣超 18.47 億元。外資持續加碼台積電，但是賣超鴻海及大立光。

期貨部分，三大法人則是偏空操作，外資減碼多單 3854 口，淨部位多單又跌破 4 萬口，來到 37998 口；投信加碼空單 544 口，淨部位空單來到 23950 口；自營商回補空單 2140 口，淨部位空單來到 515 口，合計三大法人減碼多單 1170 口，淨部位多單為 13533 口。

外資今日買盤仍以傳產龍頭及中低價電子股為主，其中群創、聯電、錸德買超張數都超過 1.1 萬張，長榮、台泥、台達化、東聯、南亞買超張數也超過 2000 張。

電子權值股部分，外資買盤還是比較偏向上游的半導體，台積電獲連 2 買，但是鴻海則是由買轉賣，大立光更是遭到連 5 賣。

至於金融股部分，外資則是買賣超互見，包括富邦金、玉山金、新光金、台新金、國泰金、國票金、永豐金獲外資買盤加持，但是元大金、中信金、兆豐金、第一金、華南金、開發金則遭外資賣超。

ETF 部分，外資又轉為買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資反倒是轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超，但自營商續砍 1.5 萬張。

外資集中市場買超第 1 名群創，買超張數 16762 張，第 2 名聯電，買超張數 13288 張，第 3 名錸德，買超張數 11528 張，第 4 名富邦金，買超 7521 張，第 5 名長榮，買超 5990 張。

外資集中市場賣超第 1 名為中環，賣超張數 15142 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超 8358 張，第 3 名華邦電，賣超 7335 張，第 4 名聯發科麥證 79 購 01，賣超 7286 張，第 5 名鴻海，賣超 6554 張。

法人表示，外資今天又重新轉為賣超，顯示美中貿易戰利多已經結束，即將舉行的川金會將是另一個外資關注的焦點，會議舉行前，外資不太可能會有太大的加碼動作，指數要立即攻上 11000 點，恐怕還要再整理一陣子，待上檔賣壓逐漸化解，電子三雄也才能同步獲得外資買超。