永大爆經營權之爭 市場派徵求委託書入主董事會

老牌機電股永大 (1507-TW) 在股東會改選前夕，經營權之爭浮上檯面，市場派除針對經營團隊提出三大缺失，永大前總經理許作名也積極徵求委託書，爭取在今年改選中進入董事會，盼能取得過半席次，市場派強調，永大營收與獲利從 2015 年起一路衰退，董事會與經營階層勢必得調進行調整。

永大將於 6 月 28 日的股東常會上改選，市場派的永大前總經理許作名、同時也是永大現任董事長許作立的堂弟，目前在市場積極徵求委託書，目標是在今年改選中取得過半席次，進入永大董事會。

除積極爭取經營權外，市場派也提出經營團隊的三大缺失，包括中國市場業績下滑、用人不當導致員工離職、投標案件減少等，市場派指出，永大中國營收目前大幅衰退，市佔率從 2016 年起持續下降，已掉出 10 名之外；去年初在總經理異動後，部分高階幹部也因理念與決策階層不合，先後離職，2016 年至去年離職員工超過 1300 人，連帶影響營收表現；去年起投標案件明顯減少，也使訂單量因此下降。

市場派指出，永大從 2015 年起，營收與獲利一路衰退，嚴重影響股東權益，且在中國的市佔率、營收與獲利狀況越趨險峻，公司應加速調整經營階層與經營策略，才能讓營運回歸正軌。