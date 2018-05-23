台股盤後－川金會生變+貿易戰恐又起 被動當沖賣壓摜 下跌52點失守10900

台股今 (23) 日遇到美國總統川普放話，不排除不跟金正恩會面，也對中美談判結果有意見，引發國際股市大跌，電子三雄陷入震盪，至於強勢族群被動元件國巨儘管一度衝到 1055 元新高，但又出現下殺，甚至亮燈跌停，也壓抑其他被動個股同步走低，僅靠矽晶圓族群抗跌，指數在中場翻黑，最後一盤就出現急殺，終場下跌 52.55 點，以 10886.18 點作收，成交值 1375.69 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高走低震盪，指數終場下跌 0.22 點，以 152.41 點作收，成交值 368.82 億元。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中以電子零組件類股跌幅最重，達 3.6%，水泥、油電然氣等也跌逾 2%，玻陶、電器電纜、汽車也跌逾 1%，造紙、其他電子、光電、資訊服務、金融、鋼鐵、電機機械、航運、觀光、電腦設備、貿易百貨、橡膠、食品、建材營造、半導體等也均收黑。

至於上漲類股則有生醫、化學生醫、紡纖、通信網路、塑膠、化學、其他類等也均收紅。

電子三雄今天持續壓抑指數，包括台積電、鴻海及大立光均是開高走低，其中大立光雖然一度重新站上 4000 元大關，但是仍無力守住，也跌破 5 日線大關。台積電也跌破 10 日線及年線，鴻海也跌破 5 日線。

至於被動元件則是今天台股震盪最劇烈的族群，其中股后國巨開盤相當強勢，直接收復 1000 元大關，最高還來到 1055 元，不料當沖賣壓湧現，股價漲幅開始收斂，中場還翻黑甚至一度跌停，尾盤仍跌破 900 元大關。

另外華新科、禾伸堂也同步跌停，佳邦、信昌電、奇力新、光頡、鈞寶、興勤、華容、立敦、凱美、立隆電、智寶等跌幅也均超過 2%。

光學股也見到賣壓湧現，包括聯一光、揚明光、光燿科、今國光、佳凌等也均收黑。

電子次族群僅矽晶圓相對抗跌，包括三晶中美晶、合晶及佳晶均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天主要還是因為國際股市表現不佳，加上強勢族群被動也呈現利多不漲，引發短線獲利賣壓湧現，也讓指數跌破 10900 點，不過整體來看，現在的台股指數呈現高檔震盪格局，只要不出現連續性的重挫長嘿，預料指數仍將在 10800-11000 點區間震盪。