幸福人壽遭掏空133億藏海外 金管會透過仲裁可望全數追回

幸福人壽前董事長鄧文聰等人掏空公司資產 4.3384 億美元 (約新台幣 133 億元)，並將贓款藏匿海外，金管會今 (23) 日表示，目前保險安定基金已取回幸福人壽約 2.4 億美金的資產，餘約 1.9384 億美元的資產經聲請仲裁，已獲全部勝訴的仲裁判斷，保險安定基金持續辦理後續執行程序，並設法追回。

鄧文聰被控掏空公司資產 4.3384 億美元，據媒體報導，其中一部分贓款流向香港渣打銀行，另一部分匯往瑞士盈豐銀行，而金管會動用國庫填補虧空，並委由保險安定基金接管幸福人壽，訴請仲裁追回鄧文聰海外銀行帳戶贓款。

金管會今 (23) 日發聲明指出，目前保險安定基金已取回幸福人壽約 2.4 億美金的資產，餘約 1.9384 億美元的資產經聲請仲裁，已獲全部勝訴的仲裁判斷，保險安定基金持續辦理後續執行程序中。

金管會表示，保險安定基金對相關涉案人員辦理民、刑事訴訟事宜，其中就鄧文聰違背職務向香港渣打銀行質押借款部分，經最高法院於 2017 年 12 月 20 日刑事判決維持鄧文聰有期徒刑 10 年，併科罰金 3.5 億元定讞。

金管會表示，將持續督促保險安定基金積極辦理訴追，以嚴懲不法，端正金融秩序。