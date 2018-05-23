高盛：MSCI未來5至10年A股納入因子有望升至100%

今年6月，中國A股將以2.5%的納入因子正式加入MSCI新興市場指數。到今年9月份，該納入因子將提升至5%。對此，高盛在最新發布的報告中錶示，中國需要5到10年時間將納入因子升至100%，這主要取決於市場的自由度和投資者的可進入性。

據高盛估算，到2018年9月份，這些A股將佔MSCI China中國指數2.4%的權重，佔MSCI APxJ亞太指數(除日本之外的亞太地區)0.7%的權重，佔MSCI EM新興市場指數0.8%的權重，佔MSCI ACWI全球指數0.1%的權重。若按當前市值估算，屆時中國股市(包括A股、H股和ADRs)將分别佔APxJ亞太指數(除日本之外的亞太地區)30%的權重，佔MSCI EM新興市場指數32%的權重，佔MSCI ACWI全球指數4%的權重。

由於當前A股納入比例較低，最初資金流入影響可能較小。高盛預估，全球機構會對這230餘隻股票淨買入190億美元，但資金主要集中在消費和健康板塊，與當前北向資金的配置相一緻。未來，隨著納入因子逐步上升至100%，高盛預計將有超過3200億美元流入這些A股。

來源：中國證券網

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