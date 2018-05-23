【港股解碼】中國移動：4G用戶負增長，日賺3億的時代已去

數字化經濟時代，“數字”隨處可見，從一掃即用的共享單車到一點即達的網約車；從隨處可用的移動支付到活力無限的電子商務；雲計算、大數據、人工智能正在悄無聲息的改變著我們的思維模式和生活方式，而承載它們的正式信息通訊。

在信息通訊行業中，中國移動（00941——HK）一直以來以亮眼的業績領跑中國三大運營商之首，被稱為“躺著都能賺錢”。但根據發布的電信運營商4月份運營數據，中國移動情況似乎不太樂觀。

4G用戶首次出現負增長

中國移動水平一直處於同行業領先水平，2018年首季末，中國移動客戶總數約8.99億戶，其中4G用戶達6.72億戶；實現營業收入1855億元人民幣，其中通訊服務費1667億元同比增幅3.6%；實現稅前利潤336億元人民幣，同比2017年首季度323億元，增幅4%。



（圖片源於：港交所）

然而，在5月21日中國三大電信運營商相繼發布的4月份運營數據中，中國電信和中國聯通兩家運營商4G用戶數量都在增長，唯獨中國移動出現“反轉”——4G用戶首次出現負增長的情況。

據中國移動公佈的月度數據顯示，今年4月份移動客戶總數為8.99億戶，按月升0.12%；淨增客戶數則減少280.9萬戶至112.1萬戶，是22個月來的最低值。同時，4G客戶數按月微跌0.36%至6.69億戶，流失了242.7萬戶。

自從2014年2月份電信運營商將4G用戶量作為單獨披露數據以來，中國移動在該數據上一直都是增長狀態，4G用戶負增長的情況還是首次出現。

與此同時，中國聯通和中國電信4月份的4G用戶數量都是在增長的狀態。中國電信4G用戶4月新增586萬戶，累計用戶數達2.0612億戶，當年累計4G用戶淨增數2408萬戶；中國聯通4G用戶淨增406.2萬戶，累計達到1.98億戶。

出現負增長的原因

這一次中國移動遇到了發展瓶頸——4G用戶首次出現數量下滑。對於這一現象，具體原因分析如下。

第一，現如今4G滲透率越來越高，市場上的4G用戶數量已經處於飽和的狀態，任何人任何地點都在使用4G網絡，增長空間已經明顯縮小。

第二，面對中國聯通和中國電信的競爭。在4G體驗差別不大的情況下，中國聯通、中國電信的4G資費和套餐價格比中國移動低。目前一個很普遍的現象就是一個移動用戶同時也是聯通和電信用戶，往往是移動號碼用來日常接打電話，另外的號碼用來上網。

第三，整個行業遇到發展瓶頸，事實上不僅是中國移動，這也是其他兩家運營商所面臨的問題，隨著4G市場的飽和，4G市場的競爭更像是零和遊戲，運營商之間想要共贏是越來越難，更多的是相互從對方手機搶客戶。

中國移動未來發展策略

即使是這樣，中國移動在行業中依舊保持著絕對的領先優勢。對於現階段的中國移動來說，4G已經不是公司首要的努力方向了，現階段的重點是在固網寬帶上擠掉中國電信，成為第一。

固網業務方面，中國移動增客戶數317.8萬，本年累計淨增1441.1萬戶，累計1.27億戶。中國電信本地固話用戶減少67萬戶，累計為1.2021億戶，當年累計淨減159萬戶；有線寬帶業務方面，中國移動用戶新增100萬戶，累計1.3829億戶，當年累計淨增寬帶用戶數476萬戶，中國聯通寬帶用戶淨增25.3萬戶。

對於中國移動未來發展建議如下。

第一，在固網寬帶領域，移動寬帶遭受眾多網友的吐槽。因此，中國移動應該在提高用戶覆蓋率的同時進行技術升級，提高寬帶網絡的穩定性。

第二，中國移動流量費用高，舊卡無法享受新卡優惠套餐等而備受用戶詬病，導致部分用戶流失。中國移動在推出新卡優惠套餐的同時還要兼顧廣大老客戶的利益，推出適合老用戶的優惠套餐服務。

中國移動4G用戶出現負增長，意味著每天賺3億的好時代已經不在了。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩、唐文英

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