摩根士丹利：中國或最多增加900億美元的美國商品進口

據新華社消息，中美兩國5月19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發錶聯合。聲明指出，雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業。

摩根士丹利認為，對美國政府來說，在削減貿易赤字方面取得了進展，這是特朗普政府長期以來希望實現的目標;對中國來說，避免了出口産品被加徵關稅的問題，併赢得了進一步談判的時間。因此，本次磋商的結果對雙方來說是互惠互利的。

中美貿易摩擦會通過協商溝通的方式而逐步緩解。聯合聲明也指出，雙方計劃在未來數月内開展農業和能源商品採購，併繼續就製造業和服務貿易，雙邊投資和知識産權保護進行談判。

摩根士丹利認為，中國將從美國新增600億至900億美元的進口。短期内，農産品(特别是牛肉)的進口可能會上升，其次是能源，主要是液化天然氣(LNG)，然後是非高科技製成品，比如航空航天，化學品和非電力機械。在以上領域之外，要進一步削減美國貿易逆差，有可能就會面臨一些限製，比如美國對知識産權敏感的高科技産業的保護。

來源：界面新聞

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