招商銀行(03968-HK)一季零售金融淨收同比增逾13%

招商銀行(03968-HK)公告稱，2018年第一季度集團實現歸屬於公司股東的淨利潤226.74億元(人民幣. 下同)，同比增長13.50%；實現營業淨收入613.10億元，同比增長7.09%；每股收益0.9元。

報告期集團實現淨利息收入379.39億元，同比增長8.66%，在營業淨收入中佔比61.88%；非利息淨收入233.71億元，較上年同期增長4.62%。零售金融業務價值貢獻持續提升，零售金融業務營業淨收入293.11億元，同比增長13.66%，佔該公司營業淨收入的50.62%。

截至2018年3月末，集團不良貸款餘額549.58億元，較上年末減少24.35億元;不良貸款率1.48%，較上年末下降0.13個百分點;不良貸款撥備覆蓋率295.93%，較上年末上升33.82個百分點;貸款撥備率4.38%，較上年末上升0.16個百分點。貸款減值準備餘額1,586.84億元，較上年末增加120.15億元。

截至2018年3月末，集團資産總額6.25萬億元，較上年末下降0.72%，負債總額5.75萬億元，較上年末下降1.06%。貸款及墊款總額逾3.71萬億元，較上年末增長4.24%;客戶存款總額逾4.06萬億元，較上年末增長0.06%。客戶存款總額近3.9萬億元，較上年末增長0.19%。

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