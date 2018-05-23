聯發科推新晶片P22 已獲Vivo採用 出貨量可望超越P60 

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日宣布，推新智慧型手機晶片平台曦力 P22(簡稱 Helio P22)，該晶片採台積電 (2330-TW)12 奈米製程，並導入 AI 應用到中低階平價手機上，據悉，P22 已獲中國手機廠 Vivo 率先採用，後續 Oppo 等手機廠也將陸續導入，今年 P22 晶片平台出貨量可望達 5000 萬套以上，超越 P60 的出貨總量。

法人指出，隨著聯發科 P22 晶片出貨，今年毛利率向上趨勢不變，營運動能將同步加溫。

聯發科今宣布推出 P22 晶片，預期將可進一步壯大聯發科 Helio P 系列產品組合，終端產品最快今年第 2 季季底上市。

據悉，P22 已獲 Vivo 採用，後續包含 OPPO 等手機廠也將陸續導入，今年 P22 出貨量估可達 5000 萬套以上，上看 6000 萬套，出貨量將優於 P60 的 3000 萬套，與 P23 的 1500 萬套。

由於 P22 晶片採 12 奈米製程，聯發科設定該顆晶片將瞄準中低階手機市場，市場人士指出，目前對手高通針對中低階平價手機市場，也未有採用 12 奈米製程生產的產品，因此 P22 晶片出貨，可望有助聯發科今年營收與毛利率表現。

聯發科今年年初發表 P60 晶片，採 12 奈米製程，聯發科 P60 瞄準中高階手機市場，對手瞄準高通中高階手機系列，由於聯發科採用的規格較好，因此該晶片獲中國、印度及東南亞市場客戶採用，包含 OPPO、VIVO 等。

此次聯發科推出的 P22 晶片，據傳是 P23 晶片的降成本版本，該晶片採用 12 奈米製程，成本結構更有利，將可分食高通手機晶片中低階領域，而 P23 晶片，則將成為聯發科生命周期最短的晶片之一，也是聯發科進入 12 奈米的練兵晶片產品。