〈區塊鏈論壇談趨勢〉聚焦四大方向 爭議來自法規但應以開放態度面對

陽明山未來學社理事長 (交通部前部長) 葉匡時今 (23) 日針對區塊鏈發展指出，區塊鏈將對人類生活帶來顛覆性的改變，特別是產權認證、供應鏈發展過程、交易紀錄，以及目前最廣泛的探討範圍虛擬貨幣，而新科技技術都會有爭議法規、道德問題，因此仍應開放態度迎接。

葉匡時說明，事實上區塊鏈已討論長達 10 年，但近年來逐漸成為風潮，面對此新技術，要把握的原則是「未來決定我們的現在」，即便任何科技出現都會引發新的爭議法規、道德面，仍應以開放的態度來迎接。

葉匡時表示，區塊鏈最重要意義是將人們的交易行為「從中心認證的方法變成分布方式認證」，造成顛覆性的改變，改變的內容大概可分為產權認證、供應鏈關係、交易紀錄和交易貨幣等大方向。

在此次的「鏈接未來高峰論壇」中，金融科技監理沙盒創新實驗室執行長臧正運也指出，區塊鏈的主軸去中心化到底對金融監理造成的衝擊為何，對於正在發展金融創新的金融業而言是一大議題，究竟所有金融機構在共同維繫分布式帳戶後的適法性為何、金融機構該如此處理彼此關係，均考驗金融監理制度的建構。

不過，臧正運強調，區塊鏈是上天給台灣的另一個龐大成長機會，不僅可與區域做更緊密的連結，也重新改變法規制度，帶給各種社會制度帶來重新思考的機會。