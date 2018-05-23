台股盤前─11000近關情怯 上檔賣壓須補量克服 估震盪整理機率大

台股昨 (22) 日攻上 11000 點後賣壓出籠，終場翻黑收跌 27.47 點，收在 19938.73 點，成交量 1339.53 億元。分析師表示，大盤面對 11000 近關情怯，上檔實質賣壓估至少要補量至 1400 億以上才能克服，短線指數於 10850 至 11100 點區間震盪整理機率大。

三大法人部分，外資及陸資賣超 11.15 億元，外資自營商買超 1.3 億元，投信買超 4.41 億元，自營商自行買超 5.23 億元，自營商避險賣超 16.95 億元，合計三大法人賣超 18.47 億元，顯示外資心態仍觀望保守。

觀察今 (23) 日盤面焦點，國巨繼上個月宣布以 33.65 億元，收購君耀 - KY 之後，昨日董事長陳泰銘再出手併購，擬斥資現金約新台幣 220 億元，買下美商普思電子 (Pulse Electronics) 全數股權，加速 5G 和車用電子布局。

金管會宣布今年第 1 季銀行業資產總額達 60.66 兆元，為歷年新高；淨值規模則首次突破 4 兆元，年增 2758 億元或 7.4%；稅前盈餘達 959.3 億元，年增 46.6 億元或 5.1%，而在新南向政策助攻下，新南向地區獲利增加 6 成，僅次於大陸的 7 成。

鴻海集團投資的和沛科技宣布減資 99.99%，資本額從 8600 萬元減為 1 元，鴻海旗下鴻佰科技及鴻揚創投各投資了 2000 萬股，投資也將歸零。

根據外資摩根大通報告指出，半導體設備廠艾斯摩爾 (ASML) 確認 1.5 奈米製程發展性，支撐摩爾定律延續至 2030 年，分析師預期，台積電與三星新一輪軍備競賽將開打，而製程領先的台積電勝算大。

整體來看，分析師表示，台股 11000 點得而復失，估量能須達 1500 億，指數才有波段行情的可能，估計快則月底，慢則 6 月中旬美國聯準會 (Fed) 升息前後整理結束，搭配 6 月下旬蘋果 i9 新機開始拉貨，以及原物料族群進入傳統旺季，大盤有機會挑戰 11270 點之上。