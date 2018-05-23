滴滴擬港上市 冀市值達6240億 股東包括蘋果騰訊

香港改革上市制度後，再有巨型新經濟企業擬到港上市。內地最大網約車平台「滴滴出行」最快下半年啟動上市，已初步決定落戶香港，並考慮不同上市架構，不排除以同股不同權(Weighted Voting Rights, WVR)形式上市。

繼小米月初首用同股不同權新制申請上市後，內地三大電訊商分斥資產成立的中國鐵塔都已提交上市申請，連同滴滴，若每家企業爭取集資逾500億元，3大巨無霸新股集資規模，就已超越香港去年1,280億元新股集資額，考驗新股市場深度。

倘小米反應佳 滴滴將加快步伐

消息表示，滴滴自上月開始已尋求上市諮詢，目前正與投資銀行進行上市前工作，整理現有股東的股權分布，找尋基礎投資者等。公司暫時對所有上市方式持開放態度，冀最快於今年下半年掛牌。

市場消息稱，滴滴正密切留意小米的上市進程，特別是招股反應，倘小米的招股反應熱烈，市場氣氛良好，公司將會加快上市步伐。

《經濟日報》曾向滴滴出行查詢，惟暫未獲回覆。滴滴為內地最大網約車平台，所謂網約車，即通過應用程式設定目的地、預約乘搭車輛，目前滴滴出行主要提供四項服務，包括的士、專車、快車及順風車。除的士後，其餘均為私家車，由滴滴審批司機資格。

雄霸內地網約車 市值勢超Uber

消息稱，滴滴正積極尋覓主要投資者(anchor investor)，詢價相當約估值約550億美元，與去年底最新一輪融資時估值相若，預計滴滴最終上市時市值或能達700億至800億美元（約5,460億至6,240億港元），隨時超越全球另一網約車龍頭Uber的約700億美元估值。

財務表現方面，內地傳媒早前報道，滴滴去年交易總額介乎250億至270億美元，惟主要業務虧損逾2億美元虧損，整體虧損超過3億美元。

總部位於北京的滴滴2012年成立，發展初期與快的、Uber中國在網約車行業大舉燒錢競爭，2015年先與快的合併，再於2016年以換股方式收購Uber中國，Uber母公司取得滴滴17.7%股份，投票權5.89%，不單讓滴滴幾乎一統中國網約車市場，也令公司股東地罕有雲集中美多家科網巨頭。

除了Uber，內地三大科網巨頭「BAT」百度、阿里巴巴、騰訊，以至活躍於風險投資的軟銀、鴻海和平安均是滴滴股東，尤見特別的是，美國蘋果公司也在2016年入股10億美元，為蘋果在華最大單一科網投資。

雄霸內地市場後，滴滴開始布局海外，不單進駐香港、台灣大中華市場，也在日本以至墨西哥開展業務。不過，近期公司在內地再遇挑戰，外賣配送平台美團點評反攻網約車行列外，滴滴月初捲入平台司機謀殺案，惹起安全疑慮，一度暫停「順風車」服務。

滴滴出行創辦人兼行政總裁程維曾指，冀十年內成全球最大一站式出行平台，服務20億用戶及50%出行需求，同時建立汽車營運平台，推廣逾1,000萬輛共享新能源汽車，成全球智能交通技術引領者。

來源：經濟日報

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