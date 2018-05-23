汽車進口關稅終於降了，七大進口車率先表態降價

距離習近平明確提出「今年將相當幅度降低汽車進口關稅」僅僅1個多月時間，備受關註的汽車進口關稅下調政策迅速落地！七大進口車隨即做出表態。

國務院關稅稅則委員會今日印發公告稱，經國務院批準，自2018年7月1日起，將稅率分別為25%、20%的汽車整車關稅降至15%，降稅幅度分別為40%、25%；將稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的汽車零部件關稅降至6%，平均降稅幅度46%。

公告表示，我國維護多邊貿易體制，此次降低汽車進口關稅是我國進一步擴大改革開放的重大舉措。降稅後，我國汽車整車平均稅率13.8%，零部件平均稅率6%，符合我國汽車產業實際。

消息一出，大家最急著做的事情，就是給向往入手的進口車量算算省關稅的賬，財政部給出了明確算法：

以在我國市場指導價約90萬元的進口汽車為例，該車進口到岸價24萬元人民幣，關稅稅率25%時，關稅稅額為6萬元。關稅稅額占廠商在我國市場指導價的7%。此次降稅後，關稅稅率由25%降為15%，這款進口車將征收關稅3.6萬元，相比降稅前減少2.4萬元。受降低關稅影響，汽車進口環節增值稅和消費稅也將相應降低。

核心一：七大車企率先表態

寶馬稱，對中國下調汽車進口關稅的公告表示歡迎，在進行價格評估後將作出積極回應。保時捷稱，已開始評估中國汽車關稅新政，將稍後宣布調價措施。

豐田表示，將下調出口至中國的汽車價格。

保時捷稱已開始評估中國汽車關稅新政，將稍後宣布調價措施。

大眾汽車稱，將評估進口車關稅下調對中國市場的影響並采取相應行動。

特斯拉在華車型將全面降價，自今年7月1日起，根據不同的車型，降價幅度從4萬元到9萬元不等。其中，特斯拉MXP100D的降價幅度超過9萬元。

沃爾沃表示，為最大程度地惠及消費者，目前沃爾沃正積極開展對此項政策的評估，具體信息將盡快向外界公布。

奧迪稱，將仔細了解與評估中國下調汽車進口關稅對汽車市場帶來的影響，並采取相應措施。

核心二：整車關稅降至15%能省多少錢

按照我國現行的稅收政策，一輛進口車進入中國要繳三個稅種：關稅、增值稅、消費稅。在中國，汽車根據排量不同要繳納不等的消費稅，而排量在4L以上的進口車，其消費稅率達到了40%。原綜合稅率143.75%，降低關稅之後為124.25%。

因此事實上排量越大，關稅對於車價的影響越小，而小排量進口車綜合稅率降幅更大。從2017年進口車排量結構來看，1.5L-3.0L排量進口車占比達到了近80%。所以如果消費者買這些排量的進口車，還是可以享受到關稅下降所帶來的紅利。

有機構根據不同排量測算關稅降幅如下表：

以一輛報關價為30萬元4.0排量的進口車為例，關稅下降為 15%，總稅費分別為37.29萬元，整車價格下降8.0%。相對於原本高昂的價格，降低關稅可以有效減少進口車一部分價格。

國海證券認為，可以期待進口汽車價格將會有一定程度的下降。

核心三：官方給出三大解讀

對於關稅下調有關熱點問題，國務院關稅稅則委員會辦公室有關負責人進行了詳細解讀：

1、我國主動降低汽車進口關稅的原因？

答：一是中國基於發展需要作出的戰略抉擇。主動相當幅度降低汽車進口關稅，有利於擴大進口，推動汽車產業在更加開放的條件下實現高質量發展。二是汽車產業推進供給側結構性改革和轉型升級的需要。關稅是合規的保護手段，但關稅保護要適度，降低汽車進口關稅，有助於產業加強競爭，調整結構，加快轉型。三是滿足消費升級的需求。降低汽車進口關稅，有利於滿足人民日益增長的美好生活需要，擴大內需，為中國經濟發展帶來更多動力和活力。

2、降稅後汽車價格能下降多少？

答：汽車價格是由多方面因素決定的，進口關稅只是其中的因素之一。從汽車售價看，廠商確定的市場指導價在很大程度上決定了汽車的最終售價，關稅與廠商市場指導價之間有一定聯系，降低關稅是降價的因素，但汽車是否降價以及降幅多少都是市場行為。

以在我國市場指導價約90萬元的進口汽車為例，該車進口到岸價24萬元人民幣，關稅稅率25%時，關稅稅額為6萬元。關稅稅額占廠商在我國市場指導價的7%。此次降稅後，關稅稅率由25%降為15%，這款進口車將征收關稅3.6萬元，相比降稅前減少2.4萬元。受降低關稅影響，汽車進口環節增值稅和消費稅也將相應降低。

3、下一步會考慮進一步降低進口關稅嗎？

答：降稅後，我國汽車進口關稅稅率介於3%至15%之間，已比同處於發展中的國家平均水平低。以9座及以下小型客車橫向比較看，我國關稅稅率為15%，歐盟為9.8%、韓國為8%、印度為60%、巴西為35%。

總的來看，我國汽車降稅後的關稅稅率水平符合我國產業實際。這次相當幅度降低汽車進口關稅後，汽車產業需要有一個逐步適應的過程。汽車整車及零部件是否會繼續降低進口關稅，將主要根據汽車產業的競爭力和發展變化情況而定。

核心四：對汽車行業影響有多大

全國乘用車聯席會秘書長崔東樹接受券商中國記者采訪時表示，關稅下調對汽車行業是利好，使合資企業利潤保持相對穩定態勢，對合資企業是利好，保護了國內車市的利益。

一位汽車行業專家接受券商中國記者采訪時則表示，經過幾十年的發展，我國整個汽車產業無論是整車還是零部件已經建立了一整套的研發體系，但客觀說關鍵核心技術還不夠，關稅下調對中國品牌中高端車企的發展壓力和挑戰更大了，汽車企業需要在原有基礎上加倍努力練內功。從整個行業來說，關稅下調是從國民經濟大局出發，符合汽車產業發展大局。對消費者來說，國外進口車優惠多了，讓其直接獲得利益。

中國汽車工業協會秘書長助理許海東表示，本次下調關稅屬於意料之中。

降低汽車整車及零部件關稅一直都是計劃之中的事項，是兌現承諾的表現。他認為，本次減稅幅度在可控範圍內，是“相當幅度”而非“大幅度”：從整車角度來說，本次進口車降稅，促使進口車部分替代國內合資品牌的市場，有望導致國內車市價格傳導性下降。同時，由於降稅比例得當，對國內自主品牌車企，整體沖擊不大。

某汽車零部件企業人士接受券商中國記者采訪時表示，關稅降低對發動機等零部件行業會有一定沖擊，但也會促使這部分行業更好的調整競爭力，對整車的價格下調會有一定促進作用。

平安證券認為，汽車進口關稅降低是大勢所趨，我國汽車進口關稅從1986年至今進行了多次下調，從 220%下降到如今的25%，進口車關稅下降促使進口車銷量提升，從2001年的7萬多輛提升到2017年的 122萬輛。進口汽車關稅降低將導致進口汽車的成本下降，在關稅降低至15%的場景下，進口車成本下降 8%。

進口車年銷售規模在三五年內有望提升至150-200萬輛。銷量增長將利好於進口車經銷商服務商，汽車關稅的降低可能促使進口中高端車型價格進一步下探，分流中高端車型消費人群，滿足消費者的個性化需求，從而使競爭加劇，壓縮合資中高端車的超額利潤，預計部分合資車企的C級車盈利將會受到影響。

核心五：對相關板塊的影響

記者梳理進口汽車及零部件最惠國稅率調整表來看，部分客車、小轎車、越野車、小客車的關稅從現行的25%降至15%。

底盤、天窗、制動器、變速箱、懸掛減震器、離合器等整車相關零部件的關稅降幅不等，其中，大型客車用車架、輕型貨車用車架等4類零部件關稅降幅最大，從25%降至6%；大型客車底盤、汽車起重機底盤關稅從20%降至6%，底盤、天窗、制動器、變速箱、懸掛減震器、離合器等關稅降幅從10%降至6%。

對於汽車零部件相關上市公司，國海證券曾重點推薦產品結構持續升級的優質國產零部件西泵股份，德爾股份，中鼎股份。

來源：券商中國



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