0050開紅盤爆巨量 劉宗聖親曝費用率雙降原因 下一步啟動分割？

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-03 18:48

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台股市值型 ETF 老大哥元大台灣 50(0050-TW) 搶在農曆年前宣布經理費、保管費雙降，今 (3) 日開紅盤雖遇大盤急殺壓力，市價重摔超過 4%，但同時吸引資金進場低接，全日成交量爆出 5.5 萬張巨量；外界好奇 0050 費用率雙降原因？元大投信董事長劉宗聖親自釋疑，他強調，並非市場所稱的削價競爭，主要目的是進行優化擴大規模，並回饋給投資人，未來才有利於與日本、中國等主要 ETF 大國競爭。

成立超過 20 年的 0050，幾乎與台灣經濟一起成長，當年以 36.98 元掛牌，目前市價已經來到 200 元左右的水準，但投資一張要價 20 萬元，經常讓小資股民望之卻步。不過，根據元大投信 1/23 最新公告，信託契約已修正納入「分割機制」，也就是說，未來有機會看到 0050 受益憑證分割，將可讓入手價格更加親民。

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截至 2024 年 12 月底， 0050 成立以來含息報酬率 957%，換算年化報酬率為 11.8%。根據證交所資料，0050 最新規模來到 4469 億元，有望成為首檔 5000 億級的台股 ETF。

據統計，台灣整體 ETF 規模至 2024 年底已超過 6.4 兆元，續創新高，位居亞洲第三，僅次於日本、中國，位居亞洲領頭羊地位。2024 年全年規模增加 2.5 兆元，較 2023 年底增幅達 65%，佔整體共同基金比重達 67%，ETF 發行公司為 17 家 (含 2 家外商)，總檔數 274 檔。劉宗聖坦言，我們與第四、第五名的距離不算太遠，必須要有危機意識。

劉宗聖表示，0050 為外資機構參與台股的最佳投資工具，響應主管機關亞洲資產管理中心及 TISA 政策方向，0050 可望成為台灣走向國際金融市場及吸引外資進入台灣的最佳代表性 ETF。費率優化後的 0050 ，不論在代表性、績效表現及產品規格上更具有國際優勢。

劉宗聖說，台灣市值型 ETF 還有很多用力追趕的空間，政府去年積極推動亞洲資產管理中心，在藍圖中可看到邁向國際的方向，因此，0050 以 DR 的方式掛牌泰國證交所，讓泰國投資人可直接參與台積電等台灣市值前 50 大企業的成長行情。

劉宗聖進一步指出，高股息 ETF 是配置型，市值型 ETF 是交易型，不過，綜觀國內市場發展，高股息規模占比高達 66%，而市值型只有 34%，這個比例在國際上的確比較少見，儘管青菜蘿蔔各有所好，但市值型 ETF 在引領市場規模及受益人數的動能上還是略勝一籌，產品均衡發展對於市場較為有利。

劉宗聖強調，元大投信持續優化 0050 交易機制，不管是管理費率、保管費率下調，或是泰國 DR、0050 認購 (售) 權證、0050 結構型商品等，希望透過最完整的生態系統，有效帶動周邊產品的價值與綜效。