中國7月起部分汽車整車進口稅率降至15% 零部件稅率降至6%

中國財政部網站周二刊登國務院關稅稅則委員會公告，自7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅，將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%。

同時，將汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。

「我國維護多邊貿易體制，此次降低汽車進口關稅是我國進一步擴大改革開放的重大舉措。」新華社微博援引財政部有關負責人稱，”降稅後，我國汽車整車平均稅率13.8%，零部件平均稅率6%，符合我國汽車產業實際。」

該負責人並稱，相當幅度降低汽車進口關稅，將有利於推動供給側結構性改革，促進汽車產業結構調整和轉型升級，引導汽車產品提質增效，豐富國內市場供給，滿足人民群眾多樣化需求，給國內消費者帶來更豐富更實惠的消費體驗。

中國國家主席習近平4月在博鰲亞洲論壇上發表主題演講稱，經濟全球化是不可逆轉的時代潮流，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中國將大幅度放寬市場準入，今年要加快保險行業開放進程，相當幅度降低汽車進口關稅。

來源：路透北京5月22日

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