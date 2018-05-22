遠洋集團(03377-HK)旗下遠洋資本2億領投發網物流C輪

5月22日，遠洋集團(03377-HK)旗下遠洋資本領投發網物流C輪，該輪融資總額3.7億元人民幣，由遠洋資本與錢包金服、東方嘉富、晨暉資本、德屹資本共同完成，其中遠洋資本出資2億元人民幣。經此輪投資，遠洋資本成為發網物流第二大股東。

發網物流創立於2006年，基於物流IT系統，為品牌商和零售商提供倉儲管理、訂單履行、配送管理的一體化物流服務。目前在國內擁有一個由80個倉庫組成的80萬平米的第三方倉網。迄今發網物流已服務1000家客戶，500個知名品牌商，覆蓋近2億消費者。

目前，發網物流是中國獨立的第三方倉配龍頭企業。作為物流服務公司，面向上遊發網服務於品牌商、大規模的經銷商、品牌代運營商；面向下遊發網通過與四通一達、物流公司、幹線運輸公司、同城配送公司合作來運輸物品。而這類倉配一體化企業的核心競爭力在於「倉」的部分，相比於物流公司而言，該類公司會處理顆粒度更細的物品，因此對倉內的精細化運營將有更高的要求。

目前，發網除生鮮、大件家具等幾個品類外，幾乎能覆蓋全品類的物流服務。

本次融資後，發網將延長物流服務鏈路，為品牌商及零售商提供線上和線下的全渠道綜合物流服務，本次融資將主要用於：結合遠洋的地產優勢，加快全國倉網布局：據發網創始人兼CEO李平義介紹到：未來兩年發網將建成超過300萬平米的300個倉庫的第三方倉網。遠洋資本作為本輪融資領投方，將與發網在物流地產方面展開合作，未來兩年發網將至少增加10萬平方米的專業倉儲基地。

基於「倉」場景，推出供應鏈金融服務：發網所涉及「倉」的環節具備金融的天然屬性。融資後，發網將結合投資方的銀行、基金等資源，引入多家金融機構，為上遊品牌商、經銷商與下遊物流合作夥伴提供供應鏈金融服務。

基於「倉」的場景，利用發網系統平台大量的信息流、物流、資金流數據，為金融機構對企業征信提供風險評估依據，為資金引入提供保障和監管。

搭建全渠道物流雲平台：繼續投入系統研發，著力在技術層面推動物流產業發展。通過雲物流服務平台統一管理企業的商品信息、庫存信息、訂單信息、配送信息。

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