利率上升信貸周期進入晚期 低評級公司債將陷入麻煩？

隨著信貸周期進入晚期，借貸成本上升至 4 年新高，公司財務杠桿比率升高，經濟有可能進入衰退，分析師示警，一些評級較低的投資級債券，恐面臨信貸評級被下修的風險，建議投資者選擇評級較高的投資級債券。

在信貸周期 (Credit Cycle) 早期，借款者借貸相對容易，利率和貸款要求都較低，而信貸的增加，刺激經濟活動的成長。而當信貸周期進入緊縮時期時，借貸規定會較嚴格，市場的資金也較少，此情況會一直持續至貸款機構認為風險已降低為止。

2008 年金融風暴後，聯準會進行前所未見的財政刺激政策，評級低的投資級債券變成市場熱門選擇，由於它們提供相對較高的殖利率，但風險比垃圾債低，但隨著債券規模不斷擴大，借貸成本攀升至 4 年高點，分析師開始發出警報。

研究公司 CreditSights 的資深信貸策略師 Erin Lyons 表示：「我們正處於信貸週期的晚期，並試著理解事情將開始變化，有些公司可能最終會被降級。」

標普全球評級 BBB 與穆迪 Baa 為投資級中，評級最低的債券，若低於此評級，債券會掉入垃圾債領域，目前此類債券共佔 3 兆美元，幾乎是德國的 GDP。需要注意的是，隨著利率上升，公司貸款成本上升，若經濟成長放緩，公司營收可能會下滑，影響公司的財務槓桿比率，進一步導致評級遭下調。

BB 和 BBB 的債券面值 (百萬)

根據 CreditSights 的數據，目前投資級債券的平均信貸評級，為 1980 年代以來最低的，有跡象顯示投資者開始擔憂，彭博巴克萊的平均公司債利差已經飆升至 6 個月以來的新高。

公司債的利差擴大

Clearbrook Global Advisors 的投資長 Tim Ng 表示：「對於負債權益比 (debt-to-equity) 已惡化的公司，我們感到擔憂，隨著利率上升，高負債權益比和高槓桿率，將會對現金流產生負面影響。」

太平洋投資管理公司 (PIMCO) 的資金經理 Hozef Arif 建議，擔心利率以及財務槓桿上升的投資者，最好的做法是離開低評級的投資級債券，改而投資評級最高的證券，選擇品質較好的目標。