投資者被沖昏頭未注意風險 公司債與美債的利差僅剩0.9%

在 2 年期與 10 年期美債殖利率開始攀升下，與公司債的利差開始縮小，財經部落格《wolfstreet》認為，因為投資者過於樂觀，需求量高，公司債與垃圾債的殖利率正處於過低的狀況，未來攀升的速度與幅度將比美債大，有些公司可能因此破產。

2 年期美債殖利率在周五 (2 日) 攀升至 2.15%，為 2008 年 9 月以來高點，10 年期美債殖利率則是來到 2014 年 4 月以來的高點 2.84%。但在此同時，公司債的殖利率並沒提升太多。

舉例來說，僅管特斯拉 (TSLA-US) 的債券評級只有 B-，且公司燒錢速度驚人，它在上週卻售出價值 5.46 億美元的債券，足足為公司預期的 14 倍之多，這批債券的殖利率大約落在 2.3% 至 5% 之間。

投資者沒有仔細思考風險，一窩蜂的追求比美債更高的殖利率。而因為投資者需求提升，導致拉低殖利率的現象，也反映在垃圾債上，降低這些公司的借貸成本，如 Netflix 、Fiat-Chrysler 或是石油和天然氣公司。

垃圾債殖利率與美債殖利率之間的利差不斷縮小

根據美銀美林美國企業債選擇權調整利差 (BofA Merrill Lynch US Corporate Master Option-Adjusted Spread) 數據，高風險的垃圾債和幾乎沒風險的美債，中間的利差略超出 2.5% 一些，而公司債和美債的利差，僅剩 0.9%，為 2007 年 3 月以來的低點，在那之後發生了金融危機，突然有些公司有了借貸困難，無法支付員工薪水，導致 Fed 須提供緊急紓困計畫。

公司債殖利率與美債殖利率之間的利差僅剩 0.9%

這是之後市場會發生的事：

1. Fed 將持續提高聯邦基金利率的目標範圍。

2. 10 年期美債殖利率將跟著上升。

3. 目前還相對平緩的美債殖利率曲線，將回到較正常的斜率，10 年期美債殖利率將彌補過去 1 年較無上漲的時間，將上升的比 Fed 目標的聯邦基金利率更快。

4. 公司債的殖利率也將跟著上升，但他們的上升速度將更快，而雙方的利差，將回到較正常的差距。

這代表著，公司債的殖利率就上漲的比美債殖利率更快更多，債券價格將因此被拉低，垃圾債受影響的程度將會更大，垃圾債評級的公司，會發現他們越來越難從市場中借款，要資助燒錢的項目或是還清款項將變得困難，可能發生破產危機，風險將增加，殖利率將進一步提升，因為投資者需要更多的回報，才會願意承擔更高的風險。

《wolfstreet》的作者 Wolf Richter 認為，上述情況一定會發生，差別指示在於殖利率調整的幅度，以及投資者拋售垃圾債的速度。