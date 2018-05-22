宣布百億美元庫藏股 美國晶片股「新貴」美光科技跳漲近4%

對於美國明星晶片股、美國最大內存晶片製造商美光科技（Micron）而言，周一顯然是個好日子。

在周末中美經貿磋商達成「不打貿易戰」的共識之後，美光科技周一又公布了靚麗財報，宣布批准 100 億美元股票庫藏股計劃，還與英特爾達成合作協議。受此提振，美光科技股價大幅反彈。

盤後交易時段，美光科技宣布已經與同為晶片巨頭的英特爾（Intel）達成協議，雙方將聯手研製用於閃存驅動和數字攝像機的下一代晶片。隨後，公司宣布將庫藏股規模 100 億美元的股票。

美光科技在財報中上調了第三財季業績展望，預計屆時每股收益 3.12-3.16 美元，收入為 77 億美元至 78 億美元，分別高於此前預期的每股收益 2.76-2.9 美元，收入 72 億美元至 76 億美元。

接受 FactSet 調查的分析師平均預期每股收益為 2.86 美元，收入為 74.9 億美元。

對此，美光科技總裁兼首席執行官、來自印度的 Sanjay Mehrotra 在財報中解釋：「之所以上調第三財季業績預期，主要是在整個晶片產業基本面健康發展的背景下執行我們的戰略所致。」

周一，美光科技大幅高開，漲幅逾 5.4%，收盤漲 3.91%。盤後，該股進一步上漲 3.46%，至 57.40 美元。該股今年累計漲幅已達 35%。

一位華爾街分析師上周表示，如果投資者想受益於晶片產業的長期增長，那麼，美光科技是一個很好的方式。RBC Capital Markets 分析師 Amit Daryanani 稱：

美光科技為投資者提供了一種接觸 DRAM（動態隨機儲存器）和 NAND（計算機閃存）市場的獨特方式，我們認為，該股的估值也極具吸引力。

看多美光科技的不只是 Amit Daryanani。

根據 SEC 的 13F 倉位披露文件，對沖基金 Coatue management 第一季購入 1450 萬股美光科技股份。David Tepper 掌舵的 Appaloosa 和 Stan Druckenmiller 創建的 Duquesne Capital Management 同期增持該股。

鑒於美光科技當前低廉的本益比，上述大佬的買入行為表明了他們對該股前景持有信心，而多數投資者現在對包括該股在內的科技股持有疑慮。

美光科技在第一季經歷了長達近兩個月的窄幅震盪格局，隨後大幅沖高，華爾街紛紛看好。但自 3 月下旬至本月初，該股發布令人失望的財報之後，很多投資者質疑該股前景，該股隨即震盪走低。

第一季知名對沖基金行業大佬入市抄底，可能意味著市場對美光科技的立場有望轉變。

從事投資銀行和經紀業務機構 Stifel Nicolaus 的分析師 Kevin Cassidy 周二將美光科技的目標價上調至 101 美元，這在華爾街處於較高預期。

考慮到美光科技周一收盤報 55.48 美元，這意味著 Kevin Cassidy 認為該股未來可能翻倍。