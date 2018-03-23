暴漲的美國晶片股遇挫 明星股美光科技財報令市場失望

摘要：美光科技警告稱，第三財季的盈利和收入可能令一些分析師失望。這引發市場擔心該公司或無法維持過去一年來的增長勢頭，致使股價下挫。代表晶片股的費城半導體指數近日也震盪走低。

狂飆突進的美國晶片股近日偃旗息鼓了。

就在本月上旬，代表晶片股的費城半導體指數 (PHLX Semiconductor Index) 曾出現七連漲，超越 2000 年科網泡沫的歷史最高峰。其中，漲得最猛的當屬美光科技（Micron Technology Inc.）， 其股價一度突破 2000 年 9 月以來最高水平。

這使得一眾華爾街投行紛紛看多美光科技。高盛首席股票策略師 David Kostin 建議堅守美光等成長股。野村分析師 Romit Shah 甚至將該股未來 12 個月的目標價上調至 100 美元，也就是認為該股還有 68% 的上漲空間。

然而，這隻明星股在周四發布的截至 3 月 1 日的 2018 財年第二財季業績報告中解釋，預計第三財季的業績可能令一些分析師失望。預計在剔除部分成本後，截至 5 月底的第三財季每股盈利（EPS）將為 2.83 美元，收入將為 72 億 - 76 億美元之間。

此前，分析師對該公司 EPS 和收入的預期分別為 2.65 美元和 72.9 億美元。

美光科技首席執行官 Sanjay Mehrotra 在與分析師們進行的電話會議上表示，其中一個工廠的氮氣供應中斷將影響主要晶片產品 DRAM 在第三財季大約 2%-3% 的產量。

這引發市場擔心美光科技可能將無法維持過去一年來的業績增長勢頭——去年，該公司收入大增 60%，股價翻了一倍。

財報還顯示，美光科技第二財季營收為 73.51 億美元，較上年同期的 46.48 億美元增長 58.1%；凈利潤 33.1 億美元，較上年同期的 8.94 億美元暴增 270%。

不過，美光科技首席執行官 Sanjay Mehrotra 還表示，公司對市場維持供不應求狀態仍有信心。在主業個人家用電腦及其服務市場之外的晶片需求將讓市場更具吸引力，雲端運算等晶片市場的業績增長也將更具持續性。

在他看來，今天的內存市場「絕不同於以往」，提供在線數據服務的營運商正在擴建網路基礎設施，他們需要更多的內存，建庫速度也將加快，以便提供更多新的可以用於人工智慧的服務。另外，汽車智能駕駛火爆的增長勢頭正創造出廣闊的晶片市場，這使得該領域的主要製造商美光科技大為受益。

受不及預期的業績展望影響，美光科技股價周四跌 3.52%，盤後下跌 4.01%，至 56.56 美元。該股今年累計漲幅超過 40%，逼近十七年來最高水平。

進入本月中下旬以來，費城半導體指數 (PHLX Semiconductor Index) 震盪走低：

自金融危機以來，科技類股票一直是股票市場表現最強勁的部分。包括晶片股在內的科技股過去 12 個月中漲了將近 33%。

『新聞來源／華爾街見聞』