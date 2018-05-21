【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

【中美貿易戰】落幕！所以指數大漲 135 點？

日 KD 黃金交叉所致！

【盤勢分析】

美股週五小幅震盪！台股早盤開高尾盤收高！看盤技巧週五皆已說明，相關行情可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】，下次碰到同樣的機會時，千萬不要放過！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 出現黃金交叉，指數上漲 135.36 點，而週 KD 出現黃金交叉 (週五確認)

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數開高走高，類股就留意【矽晶圓】【PA】【PCB】【蘋概股】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，週五跌幅收斂，並回測上升季，今順勢上漲！而馬上又到了 11000 的理關卡，有賺可先出，震盪再接即可

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶，5483 中美晶 (+2)，6182 合晶 (-0.6)、3532 台勝科 (-5.5)，3707 漢磊 (+1)、3016 嘉晶 (+1.7)，可觀察 SUMCO 走勢

◎【遊戲電競】：短線資金可先撤回 (line 有分享，不是看壞，而是有更好的)

◎ PCB：6153 嘉聯益 (+4.1)、6141 柏承 (+1.05)、2367 耀華 (+0.1)、3037 欣興 (+0.6)、4939 亞電 (+0.65)、8039 台虹 (+0.9)、2313 華通 (+1.1)、3645 達邁 (+0.1)

◎ 塑化族群：短線資金可先撤回 (line 有分享，不是看壞，而是有更好的)

◎ PA 三雄：3105 穩懋 (+11.5)、2455 全新 (+2)、8086 宏捷科 (+1.5)，可持續關注 LUMENTUM 及 AMS AG 股價及法人進出