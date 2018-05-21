【豐銀投顧】貿易大戰休兵！台股利多？！

◆盤勢分析

中美貿易戰休兵，這對於全球來說是個不錯的正面消息，過去二個月以來只要是因為貿易戰影響而出現的空方缺口，照理來說都要被完全回補，其中以中國股市所留下的空方缺口到現在都沒有被回補，美股以那斯達克指數為指標，中國則以上證指數在 3/23 留下的空方缺口為觀察重點，如果仍然無法在接下來幾個交易日內回補，則代表著有人在混水摸魚，利用利多消息在調節手中部位，才會導致指數無法封閉缺口，其中以美股的封閉與否最為重要。

今天受到貿易戰的落幕，台股也跟著大漲近 140 點，再次站回下降壓力線，對於台股來說的確有利於波段行情的攻擊，然而從成交量的角度來看並不是帶量上攻，成交量的萎縮表示市場對於今天的行情是有疑慮的，導致於追價意願不足，另外，再從結構上來分析，雖然電子股的漲勢勇冠三軍，但是從指數的角度來觀察卻沒有能夠站上下降壓力線之上，而且攻勢主要集中在跌深的電子權值股，其中以蘋概股為今天反彈的主力族群，金融、傳產持續強勢讓今天大盤可以續強，但主攻部隊卻是在跌深反彈的電子股，是造成量能無法放大的主要原因，接下來當然還是要持續觀察電子股後續能否真的站上下降壓力線，甚至還要能夠續攻，簡單來說，電子股要從反彈變回升，不然這個貿易戰的停戰利多對台股來說只是個短線的利多，並無法帶來波段上漲的推力。

筆者上週所提醒的中國股市在上週五的下午盤急拉超過 1% 以上，若是配合貿易戰停火的消息來看，其實市場早有訊號，所以從技術面來觀察還是可以有機會領先市場發現一些蛛絲馬跡，而無論是在 A 股入摩或是資管新規的頒佈，以及中國從債市、房市中流入到股市的資金，只要是有資金流入股市，都可以在量價關係以及型態中發現轉折，現在筆者的看法仍然一樣，看好中國股市、台股的金融、塑膠、化纖等非電子族群，後續留意 FED 對油價帶來通膨的反應，但利差空間的加大，對金融股來說是長線的利多，可以多加注意！

豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供