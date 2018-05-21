【華冠投顧】賴昇楷:多頭繼續往北行 強股一棒接一棒 再來輪到誰接棒?

上週五 (5/18) 昇楷提醒「下週台股不會再有 520 因素干擾，本來就很輕的賣壓可望降到更輕，大盤月線也即將往下扣低轉為上揚，多頭當有機會奪回發球權，若見大盤正式攻過目前唯一的均線反壓五日線，即可視為多頭表態」，今天多頭如期表態，開出「清水休息站」繼續往北行，大盤 + 135 點，OTC 指數 + 0.72%。

今天大盤大漲，高點突破上週高點，多頭神主牌「被動元件」族群 (2327 國巨、2492 華新科) 也一掃烏龍利空陰霾恢復強勢格局，不過市場對今天的多頭表態難免會有些質疑，最主要原因是指數價格創近期新高，成交量卻創近期新低，呈現嚴重的價量背離狀態，然而這點倒不須太過擔心，若仔細回顧上週台股的氛圍，市場一來害怕 520 過了就沒人來拉股票，二來害怕被動元件族群遭遇的利空，沒信心的浮額其實早就已經出場了，上檔壓力頗輕導致今天沒量就可以大漲攻到上週的高點，後市等多頭進一步挑戰年初 11000 點之上的套牢帶才需要滾量。

上周台股進到「清水休息站」停歇時，昇楷強調「多頭沒變心，指數休息、個股活躍，重點在抓住接棒演出的族群及強股」，果然事先介紹的 DRAM 族群 (雅典娜)2408 南亞科、遊戲族群(刀龍傳說)5478 智冠、受惠油價上漲的塑化族群 1312 國喬、1718 中纖… 等相繼出現一根穿雲箭、大漲創高來相見。今天輪到上週三及周四(5/16) 提醒快要壓不住的《金光閃閃》接棒演出鎖漲停，他所屬的「光學鏡頭」族群就屬他最強。

今天多頭如期開出「清水休息站」繼續往北行，除了原主流「被動元件、矽晶圓」族群 (6175 立敦、6449 鈺邦、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶…) 可望持續輪流表現，接棒演出族群及強股也會陸續冒出頭，昇楷準備好了，希望下一棒可以傳到你手上，歡迎把握【一棒接一棒、獲利好棒棒】企劃案。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。