趣店集團第一季度總收入17.17億元 同比增長105.6%

北京時間5月21日下午消息，趣店集團(NYSE：QD)今日發布了2018年第一季度財報。報告顯示，趣店集團2018年第一季度總收入17.17億元(2.74億美元)，同比增長105.6%;淨利潤3.16億元(5035萬美元)。

截至2018年3月31日，趣店集團註冊用戶數由2017年底的6242萬人上升至6530萬，其中授信用戶從2620萬人上升至2750萬人。

2018年第一季度，趣店集團總收入為17.17億元(2.74億美元)，相較去年同期增長105.6%。

去年底開始，市場出現波動，出於降低貸款組合整體風險等考量，趣店主動調整了策略，部分數據有所下降。財報顯示，第一季度趣店線上消費金融服務交易總額153億元(24億美元)，相較去年同期的167億元下降8.1%;第一季度趣店活躍消費金融用戶為410萬，相較去年同期的480萬下降了13.9%;放款筆數為1090萬筆，相較去年同期的1970萬下降44.6%。

趣店第一季度財報顯示，當期可觀測M1+逾期率保持在低於1.7%的水平。

與此同時，第一季度趣店貸款餘額實現增長。財報顯示，截至2018年3月31日的總貸款餘額為129億元人民幣，高於2017年第四季度的112億元人民幣。

這主要來自於平均信貸規模和信貸期限的增長。趣店集團CFO楊家康錶示，“我們選擇了對高質量用戶的信貸服務進行優化。”

財報顯示，趣店一季度針對服務金融機構的金融撮合業務收入從去年同期的3648萬元上升至2.78億元(4425萬美元)，同比大幅增長660%。

財報披露，趣店集團旗下汽車新零售業務——大白汽車當季銷售型融資租賃收入為5.46億元(8705萬美元)，累計交付車輛6608輛。這意味著，大白汽車業務在項目啓動的第二個季度，即已躍居汽車新零售市場第一陣營，併錶現出強勁的增長態勢。

大白汽車是趣店集團於2017年10月上市後上線的汽車新零售項目，由羅敏帶隊孵化，定位“年輕人的第一輛車”。大白汽車推出後，以“低門檻、低首付、費用全透明”的特點，受到市場歡迎。

截至2018年第一季度末，大白汽車已在全國各地開設了175家線下自營門店，招募了超過660名員工。目前大白汽車平均交付時間為15天。

來源：新浪科技

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