【港股解碼】投資收益為騰訊這艘“航母”插上翅膀

作為國內互聯網公司的巨頭—騰訊（00700—HK），自從在港股市場上市以來，營收和淨利潤長期均保持快速增長，公司長期投資人均獲得非常高的投資回報。可是自2018年來，騰訊公司的負面新聞不斷，股價自最高點476港元跌至最低375港元，市值跌去了近四分之一。

最近騰訊公佈一季報之後，業績大超市場預期，股價也是“一掃霧霾”，企穩回升，站穩400港元上方。從公司披露的季報數據看，2018年一季度騰訊實現營業收入735億元（人名幣，下同），同比增長48%；實現淨利潤233億元，同比增長61%；毛利潤達50.3%，而此前市場估計的騰訊可能公佈毛利率降至47%以下，營業收入707億元，淨利潤177億元。

（圖片來源：騰訊2018年一季報）

投資收益成為新的增長點

上述數據可以看出騰訊2018年一季度業績增速較快。但筆者通過仔細閱讀騰訊財務報表之後發現，騰訊一季度淨利達233億元，如果除去非經常性損益之後，騰訊淨利潤只有183億元，基本和市場預估的差距不大。

這其中的非經常性收益來源就是，騰訊曾經投資的虎牙IPO上市成功。騰訊自己在註釋中指出，“本集團與一間分類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的投資公司（從事提供直播平台業務）訂立購股協議，認購其約35%的發行在外股權，總代價為4.62億美元。”

在騰訊公佈財報前一日，虎牙總市值38.29億美元，而騰訊佔股約35%，這筆股份收入估值為13.40億美元，這筆股份收入減去騰訊的投資成本收益約為8.78億美元，合計人民幣56億元，而這筆投資收益就是增厚騰訊一季度淨利潤和毛利潤的關鍵。非經常性損益的意思就是說這筆收入不具有持續性，換句話說就是如果拋開虎牙IPO上市帶來的56億元收入，騰訊業績並沒有超出市場預期值。

如果我們拋開騰訊投資虎牙IPO上市帶來的56億元收益之後，算出騰訊的營業收入大概為680億元，毛利為314億元，毛利率約為46%，低於市場一致預期的47% ；營業收入低於市場一致預期的707億元。

（圖片來源：騰訊2018年一季報）

換看其他指標我們也會發現，用騰訊的淨利潤233億元減去其他收益淨額獲得的利潤76億元，歸屬股東的淨利潤約為157億元，略低於市場預期。那麼投資公司股東在計算公司的估值時候，該除去投資收益嗎？

40倍的市盈率高嗎？

截至2018年5月18日股票收盤，騰訊的動態市盈率39.73倍（數據來源：東方財富網），那麼這樣高的市盈率到底合理不合理？

騰訊作為一家提供增值服務及網絡廣告服務的控股公司，其主營業務已經進入成熟期，增速出現放緩，這點在他的2017年報已經體現出，然而，騰訊雖說已經進入成熟期，但其主營業務也還是在增長，而其主營業務的市場份額和公司市值均已經在同行業處於絕對領先者，主營業務給公司帶來巨額現金流，而在這樣的背景下騰訊戰略轉型增加投資，筆者認為也不失為正確的選擇。

那麼問題來了，這中間爭議最大的就屬於，這一筆筆投資收益是否可以像廣告收入、遊戲收入那樣可持續以及穩定。如果騰訊2017年除去投資收益，淨利潤已經出現放緩，2017年騰訊三季度和四季度均獲得較高的投資收益，其中，四季度報表披露，實現營業收入664億元，環比增長只有僅僅的1.8%，但是淨利潤還是增長了15.55%。這其中讓淨利潤保持高速增長的，就是騰訊投資業務帶來的收益，騰訊在當季投資業務獲得了79億元的投資收益，才使淨利潤保持高速增長。

這也許是對於騰訊投資收益能否持續最好的證明，那麼我們假設騰訊的投資收益可以和其他業務一樣帶來穩定的利潤，40倍的（PE）市盈率那就不高，放眼國內A股市場的偽高科技公司，市盈率動輒上百倍，而騰訊作為名副其實的高科技公司，其業務具有強大的競爭力，營業收入和淨利潤長期保持高速復合增長（35%以上），對應合理的市盈率40倍一點也不高。

未來騰訊能否維持40倍的估值，最需要關注的就是騰訊的投資業務是否可以長期穩定的帶來收益，而從市場態度可以看到市場對於騰訊投資業務還是非常看好的，否則也不能使公司的估值維持在40倍上方。

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩、唐文英

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