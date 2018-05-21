香港金發局：建議稅務減半促進船舶租賃行業

香港金融發展局就推動香港發展重要的海運融資和船舶租賃業務，提出了多項建議。

金發局報告指出，香港要積極網羅和吸引更多境外業務主導者、資本提供者和出租者在香港建立實質業務。由擁有主權評級的金融機構提供信用及流動性增級的金融產品，促進海運融資發展；現時每年新造船舶所需的資本開支約800至1000億美元，然而來自海運銀行的傳統融資渠道日漸萎縮，令借貸成本增加，貸款愈加困難，不少海運公司須覓另類融資途徑。

文件又建議，確保就推行經濟合作及發展組織的侵蝕稅基及轉移利潤方案時，需充分諮詢業界。並鼓勵船舶及海運相關支援及管理服務的發展，為海運及船舶租賃管理和海運及船舶相關配套服務活動提供優惠，把利得稅稅率減半或訂為不高於8.25%。

香港亦要培育海運業群人才，藉著海運及空運人才培訓基金等政府措施，重新評估現行政策及制訂新政策，以培育本地人才，並吸引境外技術勞工來港，為香港海運業群增添專才。香港亦需與各大海運管轄區簽訂更多全面性避免雙重課稅協定。並要支持香港業界參與國際組織。還建議升級香港海運港口局，或開設中央海運辦事處，以監督統籌海運政策。

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