2008年以來首次！短期美債殖利率超過了股息率

在美國升息的背景下，市場又迎來了一個關鍵轉折點：美國短期公債殖利率已經超過了美股股息率，這是 2008 年金融危機以來的首次。

上周五，美國 3 個月公債殖利率上升至 1.8995%，創下十年新高，一舉趕超了標普 500 指數的股息率—1.8959%。

而在今年 3 月，美國 6 個月公債殖利率也於 2008 年 6 月以來首次超過了標普 500 指數股息率。

進入本周，美債殖利率進一步攀升，3 個月期公債殖利率目前報 1.913%。隔夜，10 年期美債殖利率一度升至 3.095%，創下 2011 年 7 月來的新高，漲幅一度達到 10 個基點。隨後，10 年期美債殖利率回落至 3.076%，全天上漲 8.1 個基點。

美國短期公債被認為是一種類現金的投資標的。金融危機以來，短期公債殖利率一直維持低位，逐利的資本自然匯聚到股市和債市中去。但隨著這一現象發生逆轉，已經有不少討論的聲音出現：市場或許要重返「現金為王」的時代了？

摩根大通分析師 John Normand 在一份報告中寫道，儘管目前全球經濟增長勢頭依然強勁，但今年現金的回報率依然超過了債券和股票，而這是一個典型的周期晚期特徵。

貝萊德（BlackRock）固定收益部門首席策略師 Jeffrey Roszenberg 此前也曾表示，隨著聯準會升息，「短期債券經過多年接近零的殖利率，現在看來又有吸引力了。

公債殖利率與股息率之間不斷擴大的差距將給美股造成下行壓力。除了固定資產殖利率相對風險資產顯得更有吸引力外，債券殖利率走高之下，企業和借貸成本將上升，從而傷害經濟增長和企業盈利，打壓股市估值。

高盛預計，到 2019 年底，美國 10 年期公債利率將上升至 3.6%。

高盛指出，在美國經濟達到充分就業的情況下，赤字卻持續走高，這一現象十分反常。政府需要更多發債來填補赤字，而這發生在「大買家」聯準會撤退的時候，在需求減少，供應增加的情況下，利率將走高。