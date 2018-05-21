匈牙利對付非法移民的妙招：邊境圍欄建在國內深處

《FreeWestMedia》報導，眾所周知，匈牙利為了防止難民進入，建立了一道邊防圍欄，但如何真正有效地將移民留在外面？似乎一個多層的邊界圍欄，可幾乎完全阻止非法移民到該國。

今天，大多數非法移民進入歐盟的途徑為依法進入歐盟國家後，逾期或違反簽證並尋求法律途徑進入。當非法移民被拘留等待驅逐出境時，如拘留中心過於擁擠，當局別無選擇，只能讓低風險移民進入國內，被稱為「捕獲並釋放」，以防止政府系統負擔過重。

匈牙利的 Viktor Orbán 政府對這個特殊問題提出了解決方案，讓邊界圍欄建立在離邊界一段距離的地方。因此，在非法移民進入圍欄籬笆前，有一片土地是合法的匈牙利土地。

在一些地區，邊界圍欄深入匈牙利境內，在圍牆外創建大片匈牙利地區。這些被稱為「過境區」。

當一名非法移民在匈牙利境內被抓時，便會被立即轉移到「過境區」。這一行為不是驅逐出境，但由於非法移民仍在匈牙利境內也被拘留。

從技術角度來說，這些非政府組織的律師無法對非法移民進行干預，因為匈牙利境內沒有法律保護非法移民。非法移民可在這些地區設立的營房之一住宿，可提出庇護申請等待其處理，或接受後續的法院上訴。

這個特殊的情況使匈牙利的非法移民在等待法律訴訟時，雖然實體身處匈牙利境內，在法律上也是處於匈牙利境內，但其實處在邊境的圍欄外。

該區在邊界沒有柵欄，所以移民可以自由離開 - 回到他們原來的地方。大多數移民不會等待他們的審判，便會去嘗試更容易進入歐盟的其他國家邊境。但由於沒有出席審判，此非法移民案件被駁回。

因此，非法移民從未給匈牙利帶來負擔，因為他們大多數都離開了。