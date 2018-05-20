習近平主席特使、國務院副總理劉鶴於5月15日至19日應邀赴美訪問。經過幾天緊張艱苦的磋商，中美雙方最終達成了不打貿易戰的共識，並在當地時間19日下午就經貿磋商共同發布了聯合聲明，雙方將在諸多領域加強經貿合作。可以說，這是一次積極、務實、富有建設性和成果的訪問，是對兩國元首此前達成重要共識的落實，對中美兩國人民和國際社會來說都是一個好消息。

從今年2月底劉鶴赴美溝通，到5月初美方主動派出代表團到中國磋商，隨後習近平主席應約同美國總統特朗普通電話，再到此次美邀請劉鶴率團赴美，這一切傳遞出一個清晰的信號：在中美兩國元首達成的重要共識的指引下，雙方朝著解決問題的方向不斷邁進。

從北京磋商的「坦誠、高效、富有建設性」，到華盛頓磋商的「積極、務實、富有建設性和成果」，幾字之變卻頗有深意：磋商次數增加的同時，磋商成果在不斷向前推進。上次磋商雙方在一些問題上仍存較大分歧，但這次卻在不少具體領域取得更多進展，比如在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強經貿合作，加強知識產權保護合作，鼓勵雙向投資等。這些來之不易成果的背後，是雙方落實兩國元首達成的重要共識，為妥善解決經貿爭端而積極尋找辦法的不懈努力。

談判是互諒互讓的藝術，是在相互妥協中尋求彼此利益交集。一方吃虧的交易不會持續，雙方共贏的合作才能長久。此次雙方就經貿磋商發布的聯合聲明就是一個共贏的典範。美國加大對中國優質能源和農產品等出口，於美國，將利於其削減貿易赤字，促進其經濟發展；於中國，可以促進產品供應多元化和優質化，更好地適應經濟高質量發展，滿足人民的需要，對提升世界各國百姓福祉也是利好。

不經歷風雨，怎能見彩虹。每項成果的達成都絕非易事。無論在北京還是華盛頓，面對美方的不合理要求，中國政府從來都是堅決回擊，絕不妥協，不接受對方所設的限定條件。一切從國家和人民利益出發，從中國實際發展需要出發，是中方談判始終堅持的原則。

冰凍三尺非一日之寒。中美在經濟結構和文化認知等方面的差異，讓兩國經貿爭端的解決具有長期性、艱巨性和覆雜性。因此，管控分歧、解決問題更需雙方付出誠意、智慧和耐心。從最初的劍拔弩張到今天磋商取得階段性成果，這是一個好的開始。我們有理由相信，只要中美雙方本著互相尊重、互利共贏的理念，就沒有邁不過的坎，跨不過的山。

新華社記者於佳欣 朱東陽

新華國際時評：互利共贏，讓中美經貿磋商不斷向前

習近平主席特使、國務院副總理劉鶴於5月15日至19日應邀赴美訪問。經過幾天緊張艱苦的磋商，中美雙方最終達成了不打貿易戰的共識，並在當地時間19日下午就經貿磋商共同發布了聯合聲明，雙方將在諸多領域加強經貿合作。可以說，這是一次積極、務實、富有建設性和成果的訪問，是對兩國元首此前達成重要共識的落實，對中美兩國人民和國際社會來說都是一個好消息。

從今年2月底劉鶴赴美溝通，到5月初美方主動派出代表團到中國磋商，隨後習近平主席應約同美國總統特朗普通電話，再到此次美邀請劉鶴率團赴美，這一切傳遞出一個清晰的信號：在中美兩國元首達成的重要共識的指引下，雙方朝著解決問題的方向不斷邁進。

從北京磋商的「坦誠、高效、富有建設性」，到華盛頓磋商的「積極、務實、富有建設性和成果」，幾字之變卻頗有深意：磋商次數增加的同時，磋商成果在不斷向前推進。上次磋商雙方在一些問題上仍存較大分歧，但這次卻在不少具體領域取得更多進展，比如在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強經貿合作，加強知識產權保護合作，鼓勵雙向投資等。這些來之不易成果的背後，是雙方落實兩國元首達成的重要共識，為妥善解決經貿爭端而積極尋找辦法的不懈努力。

談判是互諒互讓的藝術，是在相互妥協中尋求彼此利益交集。一方吃虧的交易不會持續，雙方共贏的合作才能長久。此次雙方就經貿磋商發布的聯合聲明就是一個共贏的典範。美國加大對中國優質能源和農產品等出口，於美國，將利於其削減貿易赤字，促進其經濟發展；於中國，可以促進產品供應多元化和優質化，更好地適應經濟高質量發展，滿足人民的需要，對提升世界各國百姓福祉也是利好。

不經歷風雨，怎能見彩虹。每項成果的達成都絕非易事。無論在北京還是華盛頓，面對美方的不合理要求，中國政府從來都是堅決回擊，絕不妥協，不接受對方所設的限定條件。一切從國家和人民利益出發，從中國實際發展需要出發，是中方談判始終堅持的原則。

冰凍三尺非一日之寒。中美在經濟結構和文化認知等方面的差異，讓兩國經貿爭端的解決具有長期性、艱巨性和覆雜性。因此，管控分歧、解決問題更需雙方付出誠意、智慧和耐心。從最初的劍拔弩張到今天磋商取得階段性成果，這是一個好的開始。我們有理由相信，只要中美雙方本著互相尊重、互利共贏的理念，就沒有邁不過的坎，跨不過的山。

新華社記者於佳欣 朱東陽

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