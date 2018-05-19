【個股新聞】這是李洋東和謝旭傑的故事，也是碧桂園人的扶貧日記

他們從樹山村出發，走進繁華的大城市打拼，卻又因為鄉愁而選擇回到故鄉。

因為碧桂園的到來，他們的家鄉面貌發生了翻天覆地的改變，而他們的命運也隨之扭轉。扶貧扶智，授人以漁，這是一個追尋鄉村夢的故事。

靜下心來，花7分鐘時間，看一看他們的故事。

他是李洋東，這是他的故事

我的家鄉是在廣東省清遠市英德市樹山村，我們這裡是廣東的北部山區，幾乎沒有什麼機會發展，所以很多年輕人都跑到城裡面去發展。1994年，我考上了廣州的一所中專，可以算是我們村第一個靠讀書走出大山的人。

畢業以後，我到廣州的一家國營企業工作了幾年，感覺工作枯燥，加上父母年事已高需要有人照顧，我就想著回家做一點什麼事情。

後來，恰巧遇到碧桂園到我們村里做扶貧工作，其中有一個項目是苗木種植，免費提供苗木，還給我們做培訓。我不顧父母的反對辭掉城裡的工作，用歸零心態回到家鄉闖蕩。

現在，村子裡的家家戶戶都發生了很大變化，每個村都有水泥路了，每家都有兩層半的小洋房，生活條件變得特別好，我感覺自己選擇對了，也感謝碧桂園。

他是謝旭傑，這是他的故事

我叫謝旭傑，今年27歲。高中時，我的夢想是在家鄉的學校做一名體育老師，父親對我期望很高，他也希望我考上一所大學，學習本領回報家鄉。

後來高考落榜了，那個夏天，父親幾乎沒出去應酬，感覺我沒考上大學，讓他沒有臉面去和別人打交道，更感覺到他對我的失望。後來，我選擇去城市闖蕩，做過電話銷售，下過工地，進過工廠......最終都以失敗告終。

沒想到，碧桂園來到我的家鄉推進產業扶貧工作，組織村里一些年輕人參加SSGF的培訓，把我們培養成產業工人。當時想著能有一技之長，也能證明自己，我就去報名了。

現在，父親對我的態度改觀了很多，我們聊天的話題多了起來，也看得出他對於我的選擇是認可的。

未來，我想著能夠在這個行業裡，繼續紮實地掌握技能，帶一個團隊去承接工程，然後把父母和小孩接到身邊，讓孩子得到更好的教育，讓父母過上更好的日子，我會朝著目標繼續努力。

他們是碧桂園扶貧人，這是他們的故事

參與公益事業21載，碧桂園向全社會累計捐款超36億元。這些扶貧人是碧桂園最可愛的人，他們用行動詮釋了“真扶貧，扶真貧”。

據統計，通過教育，產業，技能，黨建等多種扶貧形式的努力和探索，碧桂園已直接幫助193878人脫貧，並帶動近200萬人實現就業，響應了精準脫貧和鄉村振興的號召。

樹山村的貧困已經成為歷史，但碧桂園扶貧人的腳步卻不會因此停止。2017年，碧桂園打開了全面參與鄉村振興戰略的大門，新增7個定點幫扶項目，從廣東到廣西，從四川到海南，並捐資5億元整縣幫扶廣東英德78條貧困村，將產業扶貧與人才培訓，整村推進，遷移就業，駐村幫扶等有機結合，4萬貧困人口全面脫貧奔小康。



今年的5月20日，碧桂園還將把在英德的成功經驗推廣到全國，正式啟動8省13個縣的結對幫扶，在特殊的節日中，向全社會大聲告白 - “希望社會因我們的存在而變得更加美好“！

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