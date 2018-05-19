劉鶴晤特朗普 冀中美相向而行

據新華社報道：美國總統特朗普17日在白宮橢圓形辦公室會見正在對美國進行訪問的習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。劉鶴於會見中表示，中美雙方要落實好兩國元首重要共識，相向而行，相互尊重，共同努力，推動兩國關係健康穩定向前發展。中方願與美方在平等互利基礎上妥善處理和解決雙方關切的經貿問題，以確保經貿合作繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。

據新華網報道，上一次劉鶴來華盛頓訪問，以及不久前美國財長姆努欽率團赴京磋商，兩國最高領導人都沒有出面會見。這一次特朗普會見了劉鶴，陪同人員除財政部長姆努欽等美方部長外，還有美國副總統彭斯。美國正副總統一起會見副國級劉鶴，反映美方對中國代表團的重視程度。

會見期間，劉鶴首先轉達習近平主席及彭麗媛教授對特朗普總統及夫人梅拉尼婭的親切問候。特朗普總統對此表示感謝，並請劉鶴轉達他和夫人對習主席夫婦的親切問候。劉鶴表示，在兩國元首共同引領下，中美關係取得重要積極進展。當前中美關係發展正處在一個重要階段，雙方要落實好兩國元首重要共識，相向而行，相互尊重，共同努力，推動兩國關係健康穩定向前發展。特朗普表示，我高度珍惜同習近平主席的良好工作關係和個人友誼，我願同習主席繼續保持密切溝通，共同推進美中關係持續發展。

華府憧憬能源領域合作

會見中，雙方就中美經貿關係深入交換意見。劉鶴表示，我這次訪美是按照兩國元首共識，就中美經貿問題同美方繼續進行深入溝通。中方願與美方一道努力，在平等互利基礎上妥善處理和解決雙方關切的經貿問題，確保經貿合作繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。

特朗普表示，美中在經貿領域保持良好合作關係十分重要。美中兩國經濟發展勢頭很好，市場潛力巨大，雙方開展經貿合作擁有廣闊空間。希望兩國經濟團隊共同努力，積極解決雙方經貿關係中存在的問題。美中應重點在能源、製造業領域加強貿易投資合作，擴大農產品貿易和市場准入，加強知識產權保護合作，為兩國人民帶來更多實際利益。美國副總統彭斯、財政部長姆努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤等美方官員參加了會見。

「增2000億美元進口」傳言不實

18日，外交部發言人陸慷主持例行記者會，有記者問到，據報道，美國官員17日表示，中國在此輪中美經貿磋商中提議增大美國商品進口達到每年2000億美元數額，這同首輪中美經貿磋商中美方提出的建議相似，請問中方能否證實該消息並評論。陸慷表示，有關傳言不實。有關磋商還在進行中，磋商是建設性的。他表示，中美這麼大的兩個經濟體，在這麼緊密的經貿關係中，有一些不同意見、看法和問題在所難免，磋商本來就是解決雙方關切、互諒互讓的過程。

有傳媒問到，關於劉鶴副總理赴美進行中美經貿問題磋商，特朗普總統稱希望中方在能源和農產品方面擴大開放市場，這是否意味着中方在此輪磋商中作出較大讓步。陸慷表示，中方也注意到美方，上至特朗普總統，下至一些官員，最近就中美正在舉行的此輪經貿問題磋商所發表的一些看法。中方希望通過這樣的磋商解決雙方的一些關切，使中美經貿關係互利共贏的本質更好地發揮功效。

來源：文匯報

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