粵港高端醫學科研合作結碩果 年投半億在港設三大實驗室

粵港科創交流轉化屢結碩果。首家進入香港市場探索高科技醫療服務業的內地第三方醫學檢驗機構，目前已在港建立3大實驗室，年投資規模約5000萬元港幣，相關合作的本港專家人數達幾十人。而香港大學、香港中文大學、香港應用科技研究院等亦與內地機構就高端醫學展開一系列科研項目合作。設在香港科技園的廣州開發區「香港創新合作工作站」，則致力構建香港-珠三角「科創走廊」，助力香港先進技術轉化並向全國市場推廣。



隨着近年粵港科技合作發展，愈來愈多廣東科創企業進軍香港，並以香港為跳板深耕海外市場。作為內地最大的第三方醫學檢驗機構，金域醫學通過收購香港第四大的震球化驗所，拓展香港本地、東南亞業務，以及進行高端醫學測試和科研合作方面的探索。

以香港為跳板深耕海外市場

「我們以香港為橋頭堡開展海外業務探索，嘗試跨文化區域發展和引進境外先進技術。」金域醫學表示，已在香港建立3間實驗室，其中位於牛頭角、二千多平方米的中央實驗室，是目前香港單層面積最大的實驗室。而入駐中環的快速反應實驗室，用於針對急件客戶的應急檢驗；落戶香港科技園的分子質譜實驗室，則用於各個科研項目的研發工作。

金域醫學透露，現時在香港已建立起一支以前瑪麗醫院高級化驗師為首的技術隊伍，其中擁有碩士及以上學歷的高級化驗師有7人，整個技術人才隊伍達16人之多，在香港私家化驗所中遙遙領先。在醫療服務方面，6個采血和服務中心聯手影像中心開拓體檢業務，覆蓋全港服務。



越來越多香港專家跨境科研

在粵港高端醫學合作領域，正吸引越來越多香港權威專家參與當中。香港大學李嘉誠醫學院副教授楊萬嶺博士與內地機構合作開展地中海貧血項目研究，該醫學院微生物學系榮譽副教授任永昌博士則開展「基於二代測序的結核分枝桿菌耐藥性快速診斷產品開發與產業化」。而「NIPT（無創產前檢測）之父」、香港中文大學教授盧煜明連同趙慧君、陳君賜等教授，與內地企業在高端NIPT領域進行深度合作，研發與產銷基於無創的胎兒基因及基因組病的體外診斷產品，拓展中國及東南亞市場。

粵港研發遠程病理管理分析系統

由香港應用科技研究院參與的粵港項目「遠程病理的管理分析系統」，獲廣東省和廣州市科技計劃項目立項支持，項目總經費500萬元人民幣，其中政府支持200萬元。據悉，該項目可整合數字病理及其他檢驗，建立病患個人檔案雲管理系統，線上提供客戶端個性化個人一生病歷服務。此外，藉助此信息平台，還可對一些疾病，如血液病、腎臟疾病等大量臨床數據開發「機器視覺算法」，以輔助診斷及教學，也有助於形成病理診斷的規範和標準。

香港大學開發結核病快速診斷產品

由香港大學李嘉誠醫學院微生物學系等聯合開展的《基於二代測序的結核分枝桿菌耐藥性快速診斷產品開發與產業化》項目，成功申報廣州開發區國際科技合作項目，項目總經費達400萬元人民幣，其中政府支持200萬元。目前該項目已獲批立項，旨在開發擁有自主知識產權、在國際上首次專業針對結核分枝桿菌耐藥性開發的二代測序產品和數據智能分析及管理系統，出具更貼合患者精準治療的用藥指導方案。

粵港高端醫學科研合作項目一覽

一，內地第三方醫學檢驗機構收購香港第四大的震球化驗所，在港建立3間實驗室，探索高端醫學測試和科研合作。

二，香港應用科技研究院合作主攻數字化病理綜合處理系統，已分別獲廣東省和廣州市科技計劃項目立項支持。

三，香港大學李嘉誠醫學院微生物學系合作研究，國際上首次專業針對結核分枝桿菌耐藥性開發項目，成功申報廣州開發區國際科技合作項目。

四，香港中文大學合作推進高端基因檢測技術發展，研發與產銷基於無創的胎兒基因及基因組病的體外診斷產品。

五，香港科技園企業與廣州企業商討合作研發無創性血液檢測及監察肺癌的循環腫瘤細胞，該技術可用於腫瘤早期篩查、腫瘤個性化治療等。

香港文匯網記者 方俊明 廣州報道

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