〈精準醫療商機〉老牌儀器代理商冷泉港轉型 劍指檢測市場

精準醫療的趨勢，正在全球生醫產業中逐漸萌發。觀察國外大型藥廠的動作可以發現，配合治療藥物的「伴隨式診斷」醫材，是精準醫療眾多領域裡，目前最多著墨的一塊。老牌儀器代理商冷泉港也往醫療檢測與預防轉型，捉住這波商機。

在 3、4 年前，冷泉港就嗅出產業的風向在轉變，冷泉港生技董事長戴國銧力圖轉型，成立新的基因體實驗室，跨入靶向藥物用藥指導檢測服務，為未來可能的新藥及試劑自主研發鋪路。這間老牌儀器代理公司，大股東有中鋼旗下的台安創投，及上市公司正凌精密儀器，未來不排除再增資，公司規劃 2019 年登錄興櫃，啟動上櫃計畫。

成立將近 40 年的冷泉港生技，代理超過 40 個海外實驗室儀器品牌，通路遍及台灣各大醫院、藥廠、大專院校及研究機構，它是台灣最早進入中國佈建生技研究通路的公司之一，說是最老牌的實驗儀器代理商也不為過。

中國基因定序龍頭華大基因 (300676-CN)，也是冷泉港主要客戶之一。美國儀器商 Labcyte 的液體超音波超微量分注處理設備，普遍為國際大型藥廠所使用。Labcyte 在台、港、中三地都是冷泉港總代理，華大基因正是其客戶之一，冷泉港研發整合的服務優勢，讓華大基因的成本馬上降到十分之一。

儀器代理闖出一片天 為何走上轉型之路？

冷泉港能夠成為台灣最大、最具影響力的高端實驗儀器代理公司，多半要歸功於戴國銧，他在行業內打滾多年，經驗讓他能提前看出新實驗儀器在三年後的未來，「這就是冷泉港的利基點。」

戴國銧進一步解釋，過去一台新儀器上市，通常第一年先在美國販賣，然後是歐洲和日本，最後才是亞洲國家，選出最好的儀器就是致勝之道。但現在產業訊息更加透明，「要做就要做最好的！」戴國銧轉為把握新儀器上市第一年出錯率高的機會，在冷泉港自己的實驗室調整、檢測到最佳狀態，再快速布局到中國等亞洲地區，專攻華人市場，開闢出一片天空。

冷泉港深耕中國大陸、香港和台灣市場 20 多年，但在 3、4 年前，曾是該公司在中國最重要的代理合作廠商，意外被國際大廠併購，這使得身為代理廠商的冷泉港，業務馬上掉了一半。

這讓戴國銧深感只作代理的痛苦。公司若沒有研發能力與自己的商品，就永遠受制他人，沒有發展空間。戴國銧希望，能進一步與合作廠商建立更緊密的關係，成為商業夥伴，而不僅僅只是代理商。

轉型癌症醫療檢測與預防

市場調研機構 BCC Research 去年發表報告指出，癌症檢測市場在 2013 年就達 16 億美元規模，2019 年則有望達到 100 億美元，5 年年增率高達 42.9%。這塊市場大餅中，除了早期檢測，還包含預後、伴隨式診斷、復發等類型。

冷泉港目前主推的服務中，可檢測 CT、MRI 掃描不出的早期癌病變細胞，進一步分析基因組找出突變位點，一旦確立罹癌位置，就能快速找出可能可使用的靶向藥物。此外，也針對融合基因相關癌症如血癌、前列腺癌、非小細胞肺癌及淋巴癌等提供檢測服務。

冷泉港看準癌症檢測的發展潛力，在生物檢測試劑開發上頗有所獲。包括針對數位核酸偵測系統 (Digital PCR) 開發對應試劑盒、針對適合華人、可直接採用血液檢測阿茲海默症的數位化晶片，以及可檢測各種早期癌病變細胞的試劑產品，這些產品都將在今年推出。

結合著伴隨式診斷試劑在歐美的發展腳步，「冷泉港不僅是幫合作代理廠商賣儀器，還要幫儀器本身做出更多的應用價值。」戴國銧強調。

代理業務與平台、試劑研發不衝突

代理公司轉型自行研發商品，會擔心掉客戶嗎？戴國銧說，「做好市場區隔之外，更著重平台和試劑盒的研發，如此一來，代理業務與轉型精準醫療檢測產品就互不衝突了。」

舉例來說，冷泉港的 NanoString 平台，是一種數位化專門用來測定 RNA 表達的儀器，但目前市面上卻很少有好的對應試劑盒。冷泉港也針對這樣的商機，從幾個已經有靶向藥物可以治療的癌症基因開始，進行開發相關癌症的診斷試劑盒。

另一方面，冷泉港的研發實驗室也配合其發展方向共分為三大領域，包含分子生物學實驗室、基因蛋白體醫學實驗室及細胞學實驗室，每間實驗室皆有其完整的核心設施及平台。

偕大陸戰略夥伴拚 CFDA 藥證 搶大健康商機

精準醫療在華人市場商機龐大，特別是中國政府也相對積極，在十九大會議中強調推動健康中國策略，更加深中國對大健康產業的重視。

冷泉港從儀器代理跨入新藥及試劑開發，轉型之路雖然艱辛，但對於公司未來規劃，戴國銧表示，台灣就是核心研發基地，同時與大陸戰略夥伴更加緊密合作。未來在拿到 CFDA 藥證前，將由北京博奧晶典、北京德易、廣東達安基因、上海立迪、復旦藥業等合作夥伴所擁有的第三方實驗室，使用冷泉港自行研發的產品。在歐美，醫院將檢驗服務外包給專業的第三方實驗室，已經成為主流、成熟的經營模式，占體外診斷市場約 40% 的份額。

目前中國開放實驗室發展檢測 (LDT) 的單位，全中國只有 20 家，不少冷泉港的合作夥伴都名列其中，透過這些有實力、有經驗、有能力的策略夥伴，冷泉港意欲開拓中國廣大醫療檢測市場的目標，也就十分明晰。