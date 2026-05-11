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ABC-KY寵物及人體醫療診斷雙引擎帶動 Q1睽違5年轉盈EPS 0.2元

鉅亨網記者劉玟妤 台北

瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 公告第一季財報，第一季營收 2.2 億元，稅後純益 0.21 億元，每股純益 0.2 元，為 5 年以來首度單季轉盈。ABC-KY 指出，主要動能來自寵物市場的數位生物條碼需求大幅增加，以及人體醫療診斷市場新增新客戶，推升診斷產品出貨成長。 

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ABC-KY寵物及人體醫療診斷雙引擎帶動，Q1睽違5年轉盈EPS 0.2元。(圖：shutterstock)

ABC-KY 旗下主力產品「20 項呼吸道分子檢測」(RPP) 搭配 Thermo Fisher 的核酸萃取系統 (King Fisher)，近期取得美國 FDA 上市許可，提供大型分子診斷實驗室優化檢測流程與效能。 


ABC-KY 進一步指出，由於美國大型分子檢測實驗室有 7 成安裝 King Fishser，與公司客戶群高度吻合，因此獲得美國 FDA 上市許可，可望進一步提升主力產品 RPP 在美國的大型實驗室客戶群的市占率。 

法人預期，隨著 ABC-KY 產品持續打開市場，今年將持續累積獲利，今年全年可望達成「轉虧為盈」的目標。 


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ABC-KY瑞磁診斷檢測財報EPS

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