ABC-KY寵物及人體醫療診斷雙引擎帶動 Q1睽違5年轉盈EPS 0.2元

瑞磁 ABC-KY( 6598-TW ) 公告第一季財報，第一季營收 2.2 億元，稅後純益 0.21 億元，每股純益 0.2 元，為 5 年以來首度單季轉盈。ABC-KY 指出，主要動能來自寵物市場的數位生物條碼需求大幅增加，以及人體醫療診斷市場新增新客戶，推升診斷產品出貨成長。

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ABC-KY 進一步指出，由於美國大型分子檢測實驗室有 7 成安裝 King Fishser，與公司客戶群高度吻合，因此獲得美國 FDA 上市許可，可望進一步提升主力產品 RPP 在美國的大型實驗室客戶群的市占率。