台股盤後－520行情落空 台積電領跌險破季線 下跌2點周K又收黑

台股今 (18) 日因為市場預期的 520 行情落空，指標股台積電跌破整理區間頸線，儘管大立光等光學股抗跌，被動元件也見止穩，但是鴻海及 DRAM 族群續跌，指數陷入狹幅震盪，盤中最低來到 10819 點，距離季線僅差 2 點，終場小跌 2.97 點，以 10830.84 點作收，成交值 1258.92 億元。周線下跌 28.14 點，周 K 又收黑。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣陷入狹幅震盪，不過在矽晶圓族群撐住盤勢，指數尾盤仍小漲 0.1 點，以 152.03 點作收，成交值 379.57 億元。周線上漲 1.3 點，周 K 線連 3 紅。

台股類股今天呈現漲多於多，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 2%，貿易百貨、生醫也漲逾 1%，電子零組件、化學生醫、通信網路、水泥、食品、化學、紡纖、塑膠、光電、建材營造、航運、資訊服務、金融、電子通路、電機機械、鋼鐵、電腦設備、玻陶等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、油電燃氣、半導體、其他類、其他電子、造紙、橡膠、汽車等。

電子三雄今天由大立光獨撐，順利再站回 4000 元大關，也帶動揚明光漲停；不過台積電則成為弱勢指標，繼昨天跌破所有均線之後，今天持續走跌，也跌破近期的整理區間頸線支撐，也拖累強茂、元隆、金麗科、茂矽、精材、智原、穩懋等跌逾 3%。

另外鴻海董事長郭台銘宣示將進軍半導體，市場看法觀望，股價也在平盤上下震盪，尾盤遭 3000 張大單摜壓，小跌作收，也跌破 10 日線，不過鴻家軍中跟半導體有關的個股，卻相對抗跌，包括訊芯 - KY、樺漢、京鼎、天鈺等漲幅均超過 2%。

昨天盤面上最弱勢的被動元件，今天則是因為村田發出聲明，駁斥媒體報導，引此國巨開盤就站回 900 元大關，不過因為這 2 天的劇烈震盪，投資人驚魂未定，股價也呈現整理，不過大毅、光頡、信昌電、美磊、智寶、金山電、禾伸堂等仍均收紅。

傳產族群則是因為油價續揚，包括台塑四寶中的台塑、南亞小紅作收，但是二線塑化股漲勢相對凌厲，其中中石化成交量爆衝到 26 萬張，股價也急拉漲停，國喬、台苯、炎洲、聯成、台聚、台達化、華夏、達新等漲幅也超過 2%。

分析師林孟漢表示，台股今天走勢相對沉悶，主要是因為原先預期政府可能會護盤的 520 行情落空，市場態度轉趨觀望，另外電子股的成交比重也下跌，顯示人氣略有退散，整體來看，由於 520 總統會發表談話，結果如何，將直接影響台股下周走勢。