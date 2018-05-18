【華冠投顧】武傑電台:飆風再起



台北股市早盤小漲 + 10 點開出，雖然在被動元件澄清新聞與遊戲類股的帶動下，一度衝高上漲 + 59 點；但是在熱門類股都有些開高走低的情況下，指數震盪走低，收盤下跌 - 2 點作收，收在 10830 點，成交量 1258 億。

指數今天再次開高走低，投資朋友應該沒有太大的意外，依舊如武傑跟大家分析的狀況一樣『520 關前整理』。『週五效應加上籌碼清洗尚未滿足，下半場還是有『回測季線』壓力；今天指數不會大漲，還有翻黑可能，下星期才是多頭攻擊時間。』所以今天的下跌大家不用過度擔心，反而是佈局的機會，用來鎖定下一階段的主流股；投資朋友要把握拉回佈局好時機! 武傑預計下週台股即將『飆風再起』!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有: 3504 揚明光、6180 橘子、3512 能緹、4946 辣椒、1314 中石化、4137 麗豐 KY、3164 景岳… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◆弱勢股方面:

6523 達爾膚、4806 昇華、2481 強茂、2028 威致、6472 保瑞、3035 智原… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

