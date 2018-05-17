台股盤後－被動6檔跌停驚動市場 電子三雄急殺尾 下跌63點摜破5日線

台股今 (17) 日因為傳出村田供貨給和碩及英業達，恐壓抑被動報價漲勢，包括華新科等 6 檔跌停，矽晶圓也出現拉回，僅遊戲相對抗跌，而電子三雄台積電、鴻海及大立光又在出現急殺，壓抑指數最後一檔摜壓 37 點，終場下跌 63.76 點，以 10833.81 點作收，跌破 5 日線，成交值 1323.5 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也是開高走低，儘管在平盤之上的時間比集中市場多了一點，但是仍不敵賣壓湧現，終場下跌 0.73 點，以 151.93 點作收，也跌破 5 日線，成交值 444.02 億元。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是電子零組件類股，跌幅達 3.4%，半導體、食品、生醫跌幅也超過 1%，光電、電器電纜、貿易百貨、其他類、航運、汽車、其他電子、化學生醫、造紙、鋼鐵、觀光、玻陶、金融等也均收黑。

至於上漲類股則有資訊服務、油電燃氣、塑膠、電子通路、橡膠、紡纖、通信網路、電腦設備、電機機械、建材營造、水泥、化學等。

電子三雄今天全部出現尾盤急殺，其中台積電更是以全場最低點 226.5 元作收，不僅跌破本波反彈以來的頸線 228 元，也一口氣摜破 10 日線、月線及年線。鴻海早盤還在平盤上下震盪，尾盤卻出現逾 5000 張賣單摜壓，股王大立光也是開高走低，早盤還一度站上 4100 元，不過不到 10 點就翻黑跌破 4000 元大關，中場則以最低點 3920 元作收。

被動元件更是今天的空方指標，由於市場傳出，村田將供應 0201 規格的 MLCC 給和碩及英業達，引發市場擔憂 MLCC 漲價恐因此受阻，最多一度包括國巨、禾伸堂、華新科、大毅、蜜望實、堡達、信昌電等 7 檔跌停，不過尾盤國巨跌停打開。

另外矽晶圓族群也出現漲多拉回，環球晶早盤還一度衝過 600 元大關，但隨即出現高檔賣壓，最低來到 552 元，包括中美晶、嘉晶及合晶等也均收黑。

盤面上僅遊戲股相對抗跌，包括橘子、辣椒、網龍、歐買尬、大雨資等均亮燈漲停，智冠、昱泉、技嘉、曜越、傳奇、宇峻、微星等也均收紅。

分析師王信傑表示，台股今天盤面上類股輪動相當迅速，不過電子三雄出現急殺，也拖累了指數跌幅擴大，整體來看，由於人氣股被動件出現明顯拉回，是否會衝擊多方信心，就要看國巨後續表現了。