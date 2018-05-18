【華冠投顧】劉彥良 盤中解析



520 前夕，台股持續量縮震盪、個股表現，2330 台積電盤中低點連 4 日下移，成為壓抑台股的主因。

布蘭特油期漲破每桶 80 美元，塑化、化纖化工股受報價走揚開始大漲，其中 4725 信昌化公告 4 月獲利一個月賺贏第一季，股價跳空漲停鎖單 12 萬張，同樣有法人買盤進駐的 1310 台苯、1312 國喬、1710 東聯、1718 中纖也一起上攻。

村田製作所出面闢謠，被動元件開始回神，指標股 2327 國巨重回 900 大關，不過券資比已失守 3 成，故 MLCC 轉為高檔震盪的機率較大。

漲價題材，現階段還是要要多留意矽晶圓，【亮晶晶】3016 嘉晶券資比維持 3 成以上，目前已大漲 7%；【嘉晶第 2】6182 合晶的券資比也來到 2 成，目前上漲約 3%。該族群有機會成為下一波主有軋空的對象。

遊戲股昨日全面發動，今天則受到短線客賣壓的影響漲跌互見。【小飆股】5478 智冠，波段主力並沒有趁昨日衝高出貨仍然穩穩抱住，今天創高後翻黑但下跌量縮，只要主力沒跑，隨時都會補量再往上衝。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

