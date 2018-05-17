三大法人連3賣 電子三雄全遭賣 外資擴大賣超和碩及英業達

台股今 (17) 日終場下跌 63.76 點，以 10833.81 點作收，跌破 5 日線。三大法人部分，外資及陸資賣超 31.43 億元，外資自營商賣超 0.55 億元，投信賣超 2.06 億元，自營商自行買超 3.77 億元，自營商避險賣超 12.12 億元，合計三大法人賣超 41.85 億元。電子三雄遭外資賣超，連取得村田 MLCC 的和碩及英業達，外資賣超也擴大。

期貨部分，三大法人則偏空操作，外資減碼多單 5509 口，淨部位多單再度跌破 4 萬口，來到 36955 口；投信加碼空單 66 口，淨部位空單來到 23804 口；自營商回補空單 89 口，淨部位空單來到 2580 口，合計三大法人減碼多單 5486 口，淨部位多單為 10571 口。

外資今天主要買盤集中在傳產族群，包括中石化、台泥、台苯、南亞、正隆、中橡、長榮、華新、台化等，外資買超張數都超過 2000 張。另外金融股也依然獲得外資青睞，包括富邦金、玉山金、台新金、開發金、國泰金、合庫金、永豐金等，也均獲外資買超。

不過值得注意的是，傳出拿到日本村田 MLCC 貨源的和碩及英業達，都續遭外資賣超，反倒是國巨、禾伸堂及華新科，外資不是減少賣超，就是持續維持買超。

至於電子三雄，外資重新賣超台積電，鴻海及大立光則是同遭外資連 2 天賣超。

ETF 部分，外資中止連續 4 天買超台灣 50，轉為賣超；至於台灣 50 正 2，外資也是轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 5 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名富邦金，買超張數 13074 張，第 2 名中石化，買超張數 12400 張，第 3 名台泥，買超張數 11578 張，第 4 名玉山金，買超 5670 張，第 5 名技嘉，買超 4373 張，第 6 到 10 名分別為群創，買超 4267 張；台苯，買超 4064 張；元富證，買超 3732 張；南亞，買超 3721 張；微星，買超 3444 張。

外資集中市場賣超第 1 名為富邦 VIX，賣超張數 14207 張，第 2 名新光金，賣超 13906 張，第 3 名華邦電，賣超 12238 張，第 4 名友達，賣超 8626 張，第 5 名中信金，賣超 6726 張。6 到 10 名依序為，南亞科，賣超 6154 張；元大滬深 300 正 2，賣超 6106 張；聯電，賣超 4212 張；中環，3996 張；兆豐金，賣超 3835 張。

法人表示，雖然國際股市趨穩，但是外資今天又再度轉為賣超，顯示外資對於台股能不能上攻 11000 點，心態仍偏保守，整體來看，目前外資操作策略持續處於換股狀態，在電子三雄賣壓未能轉為買超之前，預料指數仍將維持 10800-11000 點的區間盤整。